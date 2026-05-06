鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-06 16:00

南韓產業通商資源部周三 (6 日) 表示，受惠於全球人工智慧 (AI) 資料中心的強勁成長，南韓 2026 年第一季出口額創下歷史新高。

統計顯示，今年 1 月至 3 月南韓出口總額達到 2,199 億美元，較去年同期大幅增長 37.8%，寫下史上最高的單季出口紀錄。

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半導體是帶動本季出口衝上巔峰的核心引擎，隨著 AI 相關伺服器投資的激增，半導體出口額高達 785 億美元，年率飆升 139%。在細分領域中，DRAM(動態隨機存取記憶體) 出口額達 357.9 億美元，年增 249.1%。NAND Flash(快閃記憶體) 出口額達 53.9 億美元，增幅高達 377.5%。

除了科技核心產品外，其他傳統與新興產業也展現韌性，生物製藥出口額達到 42 億美元，增長 9.6%；紡織品受南韓時尚品牌需求帶動，成長 7.1% 至 10 億美元。

在能源與運輸方面，鋰離子電池出貨成長 16.9% 的帶動下，二次電池整體出口增長 9.9% 至 19.6 億美元。另外，乘用車出口微幅下滑 0.3%(172 億美元)，但卡車出口表現亮眼，增長 63.9%。