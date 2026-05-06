鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-06 17:30

由於荷姆茲海峽關閉，皇家飛利浦執行長 Roy Jakobs 指出，醫療成像設備不可或缺的關鍵材料——氦氣的供應，已經受到嚴重限制。

氦氣對於核磁共振成像 (MRI) 和電腦斷層掃描 (CT) 設備的運行至關重要，同時也是半導體生產的關鍵要素。由於歐盟約 40% 的氦氣供應來自卡達，航道受阻直接導致供應鏈中斷與價格飆升。Jakobs 坦言，這暴露了醫療產業對此有限資源的高度依賴。

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雖然飛利浦過去十年致力於研發「免氦」掃描儀，且近期市場需求因能源短缺而激增，但 Jakobs 強調這在技術上並非簡單的解決方案，大多數現有設備仍依賴氦氣運行。

除了資源匱乏，飛利浦還面臨全球性成本上漲。隨著伊朗戰爭持續，能源與塑膠價格預計將進一步攀升。此外，美國政府對醫療器材進口的持續調查，可能加劇成像機器與呼吸器的關稅負擔。

同業 GE 醫療 (GE Healthcare) 近期也因晶片、油價與運費等成本問題下調了獲利預測，顯示整體產業正承受巨大壓力。

在區域市場方面，飛利浦在中國面臨挑戰。受中國醫療產業大規模反腐措施及消費者信心低迷影響，醫院對設備的需求有所放緩。儘管環境動盪，飛利浦第一季財務表現仍優於預期，調整後的 EBITA 達 3.53 億歐元。其中，個人健康部門銷售成長 8.8%，而診斷與治療部門則受到通膨與關稅的壓制。