鉅亨網編譯許家華 2026-05-06 05:30

晶片大廠英特爾 (INTC-US) 股價強勢飆升，周二 (5 日) 大漲 13%，創下歷史新高，延續自 4 月以來的驚人漲勢。市場動能主要來自媒體報導指出，蘋果 (AAPL-US) 正與英特爾及三星電子洽談，計畫在美國生產旗下裝置的主要處理器，這一潛在合作引發市場高度關注。

（圖：REUTERS/TPG）

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股價飆升背後，英特爾基本面同樣出現顯著改善。該公司 4 月單月股價暴漲 114%，創下上市 55 年來最佳單月表現，市值同步突破 4700 億美元大關。多項戰略合作成為推升股價的重要動能，包括擴大與谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)的合作，以及加入馬斯克 (Elon Musk) 推動的 Terafab 製造計畫。

此外，英特爾亦宣布將以 142 億美元回購其位於愛爾蘭 Fab 34 晶圓廠尚未持有的 49% 股權，進一步強化製造控制權與產能布局。市場分析認為，此舉有助於提升公司在全球晶圓代工競爭中的地位。

人工智慧需求爆發亦成為英特爾反彈關鍵。公司在第一季財報會議中指出，CPU 在 AI 時代仍是「不可或缺的基礎」，顯示其產品在 AI 基礎架構中的核心地位仍具競爭力。

值得注意的是，英特爾近年曾因製程延遲與技術落後，在 AI 競賽中一度落後於輝達 (NVDA-US) 等競爭對手。然而隨著策略調整與外部資金挹注，公司股價已出現顯著反轉。自去年 8 月美國政府以 89 億美元取得約 10% 持股以來，英特爾股價累計漲幅已超過 330%。此外，輝達於去年 9 月宣布對英特爾投資 50 億美元，也被視為市場信心的重要支撐。

美國總統川普近期亦公開稱讚英特爾股價表現，表示該公司為美國帶來可觀投資回報，進一步提升市場關注度。