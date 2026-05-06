鉅亨網新聞中心 2026-05-06 10:03

輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳 4 日（周一）在美國洛杉磯舉行的第 29 屆米爾肯研究院（Milken Institute）全球峰會上發表講話時表示，中國不應該獲得輝達最先進晶片，他同時也敦促華府允許美國半導體企業繼續在全球市場展開競爭，包括中國市場。

據《日經新聞》5 日報導，黃仁勳認為，美國科技企業通過參與全球競爭，有助於最大化美國出口收益。「通過增加稅收，我國提升了經濟安全，這反過來也有助於維護國家安全。」

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當被問及中國是否應當獲得「最新、最頂尖晶片」時，黃仁勳的回答是「不」。他說道，美國應當在人工智慧（AI）領域保持領先地位，「我們堅定支持美國擁有『第一、最多、最好』的優勢」。

去年 12 月，美國總統川普表示，將允許輝達向中國的「獲批」客戶銷售 H200 晶片，前提是美國政府能從中獲得 25% 收益分成。不過，輝達旗下 Blackwell 晶片及下一代 Rubin 系列產品未包含在此項安排。

今年早些時候，輝達獲川普政府 H200 晶片正式出口許可。H200 晶片是一款高階 AI 處理器，性能優於輝達為應對美國出口管制而專為中國市場設計的「減配特供版」H20 晶片。

《日經新聞》指出，H200 晶片最終能否順利運抵中國，取決於中方的決策──即是否允許輝達在中國市場銷售此類晶片，以及具體銷售數量限制。