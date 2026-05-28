鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-28 11:14

《Yahoo Finance》報導，美國演說家、企業顧問 Tony Robbins 曾協助美國總統、科技業億萬富豪 CEO 與世界級運動員發揮最大潛能。但他表示，目前與美國農業部及 Hatch for Hunger 合作推動的計畫，可能是他職涯中最重要工作之一。

這項合作旨在解決美國糧食不足家庭高達 8 億磅的蛋白質缺口。Robbins 與合作夥伴成功解決了一個多年來讓政策制定者束手無策的問題：多數食物銀行缺乏冷藏設備，也無力取得蛋白質來源。

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如今，美國農業部負責資助冷藏基礎建設，而 Hatch 則以接近批發價、僅保留 0.01 美元利潤的方式提供蛋白質食品。

目前整個合作計畫已募得超過 4,000 萬美元資金，其中約四分之一由 Robbins 個人捐出。

在周四「世界飢餓日」前夕，Robbins 受訪談論了這項計畫，同時分享他對 AI 發展的最新看法。

他談到，「現在有很多人，突然遇到 500 或 600 美元的額外支出就無法負擔，接著連買菜都有困難。」

他指出，政府因濫用問題而削減對相關組織的補助，但同時仍有大量真正需要幫助的人。

「現在全世界很多食物銀行都非常艱困。我們其實生產了足夠 82 億人食用的食物，問題在於分配、囤積，以及試圖控制價格，因此大量食物被浪費。而我很重要的一部分工作，就是與組織合作拯救這些食物。」

談 AI 與股市狂熱

對於近期 AI 帶動科技股狂飆，Robbins 認為市場確實帶有泡沫味道。他表示，「只要看看現在的估值，任何人都會覺得這像是一場 AI 泡沫。」

不過，他也認為這與當年網際網路崛起時的情況相似。「當年網路也是這樣，先是大興起，接著修正回落。但有些公司並沒有消失，因為網際網路最後成為我們生活的基礎。」

他認為 AI 也將出現相同情況，「有些公司會過度開發、估值過高，之後會回落，但也會有少數真正的贏家。」

Robbins 表示，所有企業現在都想成為那個最終勝出的公司，因此紛紛投入 AI 競賽。