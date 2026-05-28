鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-28 12:10

《The Motley Fool》報導，超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 過去一年股價表現驚人，累計漲幅超過 300%，成為市場表現最佳股票之一。在經歷如此漲勢後，投資人自然會開始思考：接下來還有多少上漲空間？還是股價已經過熱？

許多人將 AMD 視為輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的替代選擇。這種看法部分正確，但 AMD 實際上更容易受到消費市場波動影響，因其客戶端與遊戲 (Client & Gaming) 業務比重較高。這代表 AMD 更容易受到景氣循環與消費支出變化衝擊。

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當然，其資料中心業務未來也可能受到 AI 支出循環降溫影響，只是這種情況可能短期內還不會發生。

AMD 於 2025 年底宣布未來 5 年成長目標，數據相當亮眼。公司預估資料中心部門未來 3 至 5 年年複合成長率 (CAGR) 將達 60%，客戶端與遊戲與嵌入式業務 (Embedded) 部門同期 CAGR 則為 10%。整體而言，公司預估整體年複合成長率可達 35%，市場也因此高度興奮。

從第一季表現來看，AMD 成績大致符合長期目標：資料中心營收年增 57%、客戶端與遊戲部門成長 23%、嵌入式業務部門成長 6%。財報公布後，市場熱情推升股價快速上漲，目前 AMD 預估本益比已達 63 倍。

這些成績確實穩健，但足以支撐這麼高的估值嗎？既然市場常將 AMD 與輝達比較，那麼兩家公司估值與成長性也值得直接對照。

根據輝達最新財報：營收年增 85%、預估本益比約 24 倍。相比之下，本文認為不論是成長速度還是估值吸引力，輝達都明顯勝出。