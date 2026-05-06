鉅亨網新聞中心 2026-05-06 08:00

今日操盤前瞻

Fed 官員巴爾、穆薩林談話

中國 4 月服務業 PMI

美國 4 月 ADP 就業人數變動

美國 API 原油庫存變動、EIA 原油庫存變動

財報：超微 (AMD-US)、迪士尼 (DIS)、Uber(UBER-US)

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〈財報〉AMD Q1 大勝預期 資料中心營收暴增 57% Q2 展望再超預期

超微半導體 (AMD-US) 周二 (5 日) 盤後公布最新財報，第一季表現全面優於市場預期，並在人工智慧（AI）晶片需求推動下，釋出強勁第二季展望，帶動盤後股價上漲約 5%。公司指出，資料中心業務已成為成長核心，AI 運算需求正持續推升整體營收與獲利。閱讀全文



川習會前釋善意！川普改口稱讚習近平 美中峰會將談伊朗戰事

美國總統川普周二 (5 日) 表示，將於下周與中國國家主席習近平會晤時討論伊朗戰事相關議題，並罕見淡化近期美中在中東局勢上的潛在摩擦，稱習近平在伊朗問題上「一直非常尊重」，強調中國並未在這場衝突中對美方構成挑戰。閱讀全文

蘋果傳洽談晶片代工 英特爾飆漲 13% 刷新歷史高點 單月暴漲 114%

晶片大廠英特爾 (INTC-US) 股價強勢飆升，周二 (5 日) 大漲 13%，創下歷史新高，延續自 4 月以來的驚人漲勢。市場動能主要來自媒體報導指出，蘋果 (AAPL-US) 正與英特爾及三星電子洽談，計畫在美國生產旗下裝置的主要處理器，這一潛在合作引發市場高度關注。閱讀全文

〈財報〉美超微 Q4 財測驚艷 伺服器需求持續爆發 盤後股價噴超 17%

AI 伺服器製造大廠美超微 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 週二 (5 日) 盤後公布最新財報獲利亮眼，同時給出絕佳的獲利展望，受惠人工智慧 (AI) 伺服器需求持續強勁，帶動股價盤後噴高超 17%。閱讀全文

美光市值衝破 7000 億美元 IDC 報告力挺「這次不一樣」