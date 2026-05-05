美擬闢荷姆茲「替代航線」加速推進「自由計畫」

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-06 07:30

美國週二 (5 日) 提出一項新的航行替代路線，協助受困船隻安全穿越荷姆茲海峽。美國國防部表示，該航道緊貼阿曼沿岸，屬於單一且相對狹窄的航道，希望能降低美伊衝突所帶來的航運風險。

美擬開闢荷姆茲「替代航線」加速推進「自由計畫」 (圖：shuttertsock)

荷姆茲海峽作為全球能源運輸要道，已成為美伊角力的核心區域。戰前全球約五分之一的原油與石油產品經由此處運輸，其中約 80% 流向亞洲市場，每日通行量約 135 艘。

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然而自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗展開封鎖海峽，通行量一度降至近乎停滯，目前仍有超過 300 艘船隻滯留兩側，包括大型油輪。

歷史上，船隻主要依循 1968 年由伊朗與阿曼共同制定的「分道通航制」(TSS) 航行，設有進出各 2 英里寬航道及緩衝區。

4 月中旬，伊朗另行提出貼近其海岸的航線方案，並警告存在水雷等風險，同時對部分船隻實施選擇性放行與收費措施。

(圖片：鉅亨製圖)

相較之下，美國新提方案將航道南移至阿曼領海範圍內，並強調提供強化安全保護。

英國皇家海軍旗下的英國海事貿易行動 (UKMTO) 亦建議船隻採用該路線，並將荷姆茲海峽的海事安全威脅等級仍處於「危急」(critical) 狀態。

截至週二，UKMTO 已接獲 45 起影響船隻的事件通報，其中包括 25 起攻擊事件，顯示區域風險仍處高位。

美方預期，一旦美國成功護送更多船隻安全離開，滯留的原油與石油產品將逐步釋放至市場，有助緩解供應壓力，近期已推升布蘭特原油與西德州原油價格累計上漲逾 50%。

不過，業界對此計畫能否有效恢復通行量仍持保留態度。

Raksha Intelligence Futures 執行長 Aarathi Krishnan 指出，這項被川普政府稱為「自由計畫」(Project Freedom) 的行動，目前「已在運作，但尚未真正發揮功能」。

Krishnan 進一步表示，受限於航道狹窄且需依賴持續空中防禦，「不可能承載戰前每日 135 艘船的通行規模」，即便全面啟動，實際運輸量恐僅為過去的一小部分。

航運業者亦維持觀望態度。

德國貨櫃航運公司赫伯羅德 (HLAG-DE) 表示，基於船員安全考量，短期內仍不會恢復通過荷姆茲海峽。整體情勢仍具高度不確定性，對於航道是否能穩定開放仍無法判斷。

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員 Daniel Sternoff 亦直言，「自由計畫」難以真正解決油輪受困問題。他指出，目前約有 1.5 億桶原油與成品油滯留在波斯灣內的船隻上，即便部分釋出，對整體供應缺口的改善仍有限。