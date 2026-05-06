鉅亨網編譯許家華 2026-05-06 10:00

隨著人工智慧（AI）與資料中心需求全面爆發，投資版圖正快速擴大。CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 指出，AI 浪潮已從科技產業擴散至幾乎整個經濟體系，成為推動企業獲利與股市上行的核心動力，並列出 2026 年及未來值得關注的「AI 受惠股清單」。

Cramer 在節目中表示，AI 發展「不可逆、競爭激烈，且正在為投資人創造財富」，並指出在最新一季財報季中，與 AI 與資料中心相關企業出現「獲利爆發」，且這股成長動能正從少數科技股擴散至更多產業。

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第四層為 AI 模型與雲端平台。隨著 AI 應用普及，雲端服務供應商持續受益，包括亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS、微軟 (MSFT-US) 的 Azure，以及 Alphabet(GOOGL-US)的 Google Cloud。

最上層則為應用端，包括企業與消費者直接使用的 AI 工具，例如 OpenAI 推出的 ChatGPT，被 Cramer 形容為「引爆整個 AI 浪潮的介面」。

Cramer 強調，AI 不再只是科技產業的單一題材，而是涵蓋能源、工業、科技等多領域的全面性經濟變革，「資金正如洪水般湧入整個產業鏈」。他指出，投資標普 500 指數的投資人可間接受益，但若能精準選股，將有機會獲得更高回報。