鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-04 18:30

受人工智慧 (AI) 晶片製造商股價飆升以及中東緊張局勢緩解的推動，亞太地區基準指數周一 (4 日) 抹去先前因衝突造成的跌幅，攀升至歷史新高。其中，台韓股市均大漲超過 4.5%，也各創高點紀錄。

AI浪潮助推 台韓股市飆高 亞股升至歷史新高(圖:shutterstock)

人工智慧已成為亞洲市場的核心驅動力。MSCI 亞太指數周一一度跳漲 2.3%，創下自 4 月 8 日以來的最大漲幅。這波漲勢的核心在於支撐 AI 發展的三大硬體巨頭：台積電 (TSM-US)(2330-TW)、三星電子與 SK 海力士。

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SK 海力士周一股價飆升近 13%，創下歷史紀錄。台積電股價上漲 6.6%，同樣觸及歷史高點。三星電子漲幅超過 5%，股價也是歷史新高。

南韓綜合股價指數 (KOSPI) 表現尤為亮眼，周一收盤大漲 5.12%(338.12 點)，收於 6936.99 點，正強勢逼近 7000 點大關。投資者對 AI 熱潮的持續樂觀，使指數在短短幾個月內連續突破 5000 點與 6000 點門檻。

除了 AI 題材外，市場情緒的轉折也歸功於外交進展。美國總統川普宣布於周一上午啟動行動，引導受困於波斯灣的部分中立船隻駛離，這被視為荷姆茲海峽等關鍵航道重新開放的訊號，進一步提振了市場信心。

儘管北亞市場在 AI 浪潮中領跑，但亞洲內部出現了顯著的表現分化。印度、印尼與菲律賓等南亞及東南亞國家表現相對落後。分析指出，由於這些國家高度依賴能源進口，地緣政治引發的高油價可能加劇通膨並對其外部收支造成壓力。