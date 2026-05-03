鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-03 20:44

精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 4 月營收達新台幣 5.23 億元，月增 7.3%，年成長 30.2%，累計前 4 月營收 18.81 億元，年成長 21% ，受惠 AI 相關測試產品需求熱絡，精測 4 月與前 4 月營收雙雙刷新歷史紀錄。

精測總經理黃水可。(鉅亨網資料照)

精測指出，4 月營收成長動能主要來自 AI 應用帶動的測試需求。隨著全球次世代 AI 晶片效能提升，對應的測試介面技術難度也大幅增加，精測憑藉深厚的技術實力，持續通過客戶的驗證，使得 HPC 相關產品出貨量顯著增加。

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精測亦積極佈局 AI 相關應用之 BIB (Burn-in Board)、SLTB (System Level Test Board) 領域，並啟動驗證規劃，爭取更多機會，拓展營運範圍。

展望後市，精測看好，隨著代理型 AI 應用逐步普及，勢必帶動更多元的需求，AI 技術持續演進所衍生的測試介面商機，預期將成為精測中長期業績成長的重要驅動力。