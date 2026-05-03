鉅亨網記者魏志豪 台北
精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 4 月營收達新台幣 5.23 億元，月增 7.3%，年成長 30.2%，累計前 4 月營收 18.81 億元，年成長 21% ，受惠 AI 相關測試產品需求熱絡，精測 4 月與前 4 月營收雙雙刷新歷史紀錄。
精測指出，4 月營收成長動能主要來自 AI 應用帶動的測試需求。隨著全球次世代 AI 晶片效能提升，對應的測試介面技術難度也大幅增加，精測憑藉深厚的技術實力，持續通過客戶的驗證，使得 HPC 相關產品出貨量顯著增加。
精測亦積極佈局 AI 相關應用之 BIB (Burn-in Board)、SLTB (System Level Test Board) 領域，並啟動驗證規劃，爭取更多機會，拓展營運範圍。
展望後市，精測看好，隨著代理型 AI 應用逐步普及，勢必帶動更多元的需求，AI 技術持續演進所衍生的測試介面商機，預期將成為精測中長期業績成長的重要驅動力。
為確保供應能力，中華精測已啟動多項關鍵布局，在研發方面，持續強化高速訊號、大功率、散熱及大尺寸等測試介面技術解決方案；人才方面積極招聘研發及技術專業人才，充實關鍵技術領域的能力；產能方面加快三廠興建與租賃廠房的建置進度，提升生產規模，以滿足客戶 2026 年下半年的產能需求。
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