鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-29 18:16

測試介面業者精測 (6510-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理黃水可指出，隨著 AI 需求提升，AI 測試板難度大幅增加，為精測創造更多業務機會，當前最急迫的任務仍是擴充產能，預期第二季產能就會增加 20%，8 月底將較現階段翻倍，針對 TPU 訂單，則表示精測將扮演一定角色，預計下半年將啟動該專案。

黃水可表示，儘管在新廠尚未完全到位的情況下，公司透過自動化導入與員工努力，將整體產能提升約 20%，並在客戶完成認證後，將在第二季開始看到產能提升帶來的貢獻。展望後續，精測至 8 月底產能有機會達到翻倍，並同步評估第二波產能擴充計畫，將持續觀察客戶需求變化。

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獲利方面，精測第一季毛利率為 56.8%，主要受產品組合與智慧化生產效益帶動。公司指出，製程導入 AI 後，有助於加快高難度案件的良率調整速度。不過，考量新產品初期毛利率較低、人才與技術投入增加，以及設備與藥水等原物料成本上升，長期毛利率仍將維持在 50% 至 55%。