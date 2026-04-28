鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-28 17:19

精測 (6510-TW) 今 (28) 日公布第一季財報，受惠 HPC 測試介面訂單強勁，首季淨利歸屬母公司 3.42 億元，季成長 20%，年增 54.6%，單季每股稅後盈餘 10.43 元，創下歷史新高，同時追加新建三廠的工程預算至新台幣 25.06 億元，加計土地及設備款總投資金額達 40.87 億元。

精測第一季營收 13.57 億元，季增 13.5%，年成長 17.8%，毛利率 56.8%，季增 0.8 個百分點、年增 3 個百分點，淨利歸屬母公司 3.42 億元，季成長 20%，年增 54.6%，單季每股稅後盈餘 10.43 元。

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精測指出，首季受惠於全球 AI 應用浪潮推升，高效能運算 (HPC) 訂單挹注，整組探針卡營收占比近 3 成，為業績成長的關鍵引擎，第一季營收及獲利均交出單季的亮麗成績，也讓公司在傳統淡季下呈現淡季不淡的營運表現。