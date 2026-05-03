榮剛接單動能升溫 下半年出貨動能可期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-03 11:17

左起為台鋼集團會長謝裕民、榮剛董事長王炯芬。(鉅亨網資料照)

榮剛表示，隨著波音近期積極改善品質管理、供應鏈協調及結束罷工，生產節奏逐步回復正軌，預計 2026 年波音淨接單與交機量將明顯優於 2025 年水準，帶動供應鏈需求延續成長動能。

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能源應用方面，隨 AI 資料中心帶動用電需求成長，新建電廠推動特殊鋼材料需求提升，而且在非紅供應鏈趨勢下，目前訂單有回流現象。軍工領域受地緣政治情勢及各國強化國防自主政策推動，第一季接單呈現明顯成長，公司對後續發展維持樂觀看法。

至於工具機與機械相關產業，公司指出，已出現初步回溫跡象，隨未來潛在戰後重建需求帶動及全球經濟景氣改善，仍看好長期發展空間。

在擴廠進度方面，榮剛表示，各項建廠與設備試車進度持續推進，而且當前航太、軍工及能源等主要應用領域需求熱絡，在穩定之訂單基礎下，可轉化為營收，隨關鍵製程稼動率逐步提升，未來營收與獲利表現可望逐步增溫。