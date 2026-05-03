榮剛接單動能升溫 下半年出貨動能可期
鉅亨網記者彭昱文 台北
台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 表示，隨著航太、能源、軍工、工具機與機械等相關產業需求均呈現正向發展，整體接單動能轉強，將帶動下半年出貨動能可期。
榮剛表示，隨著波音近期積極改善品質管理、供應鏈協調及結束罷工，生產節奏逐步回復正軌，預計 2026 年波音淨接單與交機量將明顯優於 2025 年水準，帶動供應鏈需求延續成長動能。
能源應用方面，隨 AI 資料中心帶動用電需求成長，新建電廠推動特殊鋼材料需求提升，而且在非紅供應鏈趨勢下，目前訂單有回流現象。軍工領域受地緣政治情勢及各國強化國防自主政策推動，第一季接單呈現明顯成長，公司對後續發展維持樂觀看法。
至於工具機與機械相關產業，公司指出，已出現初步回溫跡象，隨未來潛在戰後重建需求帶動及全球經濟景氣改善，仍看好長期發展空間。
在擴廠進度方面，榮剛表示，各項建廠與設備試車進度持續推進，而且當前航太、軍工及能源等主要應用領域需求熱絡，在穩定之訂單基礎下，可轉化為營收，隨關鍵製程稼動率逐步提升，未來營收與獲利表現可望逐步增溫。
榮剛第一季營收 28.77 億元，季增 2.5%、營業利益 3.21 億元，大幅季增 53%、稅後純益 2.87 億元，每股純益 0.5 元。
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