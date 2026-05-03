鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-03 21:00

華爾街量化交易巨頭 Jane Street 再次展現驚人獲利能力，這家以高頻交易和做市業務聞名的金融機構，去年發放員工薪酬總額高達 93.8 億美元，不僅遠超過許多華爾街傳統投行，更是前一年的兩倍有餘。

若以員工人數平均計算，相當於每位 Jane Street 員工分得 268 萬美元，這一數字幾乎是其主要競爭對手高盛人均薪資的七倍。

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這筆龐大的薪酬支出，背後反映的是 Jane Street 在金融市場日益壯大的影響力與驚人的獲利能力。

去年，Jane Street 交易收入約 396 億美元，這一成績不僅超越許多華爾街傳統投行，甚至也超過全球資產規模最大銀行摩根大通的同期交易收入 (358 億美元)。

這一切都得益於 Jane Street 核心的商業模式：自營交易 (Prop Trading)。該公司主要利用公司的自有資金，透過高速運算與精密的量化模型，在股票、公司債、ETF 等多種資產類別中進行交易，從微小的價差中累積巨額利潤。

Jane Street 崛起於 2000 年，它抓住金融市場電子化轉型，以及金融危機後銀行監管收緊的契機，成功重塑交易行業的版圖。

Jane Street 採取獨特的合夥制架構，由數十名持有公司股權的合夥人共同治理，並沒有設立傳統意義上的執行長或嚴格的自上而下管理階層。這種扁平化的管理結構吸引了大量頂尖人才，特別是具備深厚數學與程式設計背景的量化交易員。

對於剛畢業的量化分析師，Jane Street 開出基本年薪就高達 30 萬美元，尚不包含豐厚的年終獎金。

除了在傳統金融市場呼風喚雨，Jane Street 也積極佈局 AI 領域。該公司是 AI 獨角獸 Anthropic 的重要投資者，近期更向 AI 雲端服務供應商 CoreWeave 追加投資 10 億美元。

隨著 Anthropic 的估值可能飆升至 8000 億美元，Jane Street 的這筆投資也展現了其將金融科技與前沿 AI 結合的野心。

儘管去年 7 月曾遭印度監管機構指控在執行交易策略時涉嫌操縱市場，Jane Street 也否認相關指控，但這似乎並未阻礙其擴張的步伐。