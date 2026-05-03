鉅亨網編譯陳韋廷
華爾街量化交易巨頭 Jane Street 再次展現驚人獲利能力，這家以高頻交易和做市業務聞名的金融機構，去年發放員工薪酬總額高達 93.8 億美元，不僅遠超過許多華爾街傳統投行，更是前一年的兩倍有餘。
若以員工人數平均計算，相當於每位 Jane Street 員工分得 268 萬美元，這一數字幾乎是其主要競爭對手高盛人均薪資的七倍。
這筆龐大的薪酬支出，背後反映的是 Jane Street 在金融市場日益壯大的影響力與驚人的獲利能力。
去年，Jane Street 交易收入約 396 億美元，這一成績不僅超越許多華爾街傳統投行，甚至也超過全球資產規模最大銀行摩根大通的同期交易收入 (358 億美元)。
這一切都得益於 Jane Street 核心的商業模式：自營交易 (Prop Trading)。該公司主要利用公司的自有資金，透過高速運算與精密的量化模型，在股票、公司債、ETF 等多種資產類別中進行交易，從微小的價差中累積巨額利潤。
Jane Street 崛起於 2000 年，它抓住金融市場電子化轉型，以及金融危機後銀行監管收緊的契機，成功重塑交易行業的版圖。
Jane Street 採取獨特的合夥制架構，由數十名持有公司股權的合夥人共同治理，並沒有設立傳統意義上的執行長或嚴格的自上而下管理階層。這種扁平化的管理結構吸引了大量頂尖人才，特別是具備深厚數學與程式設計背景的量化交易員。
對於剛畢業的量化分析師，Jane Street 開出基本年薪就高達 30 萬美元，尚不包含豐厚的年終獎金。
除了在傳統金融市場呼風喚雨，Jane Street 也積極佈局 AI 領域。該公司是 AI 獨角獸 Anthropic 的重要投資者，近期更向 AI 雲端服務供應商 CoreWeave 追加投資 10 億美元。
隨著 Anthropic 的估值可能飆升至 8000 億美元，Jane Street 的這筆投資也展現了其將金融科技與前沿 AI 結合的野心。
儘管去年 7 月曾遭印度監管機構指控在執行交易策略時涉嫌操縱市場，Jane Street 也否認相關指控，但這似乎並未阻礙其擴張的步伐。
Jane Street 近期正打算將倫敦辦公室的面積擴大一倍，顯示出其對未來市場版圖的雄心壯志。在金融與科技的交匯處，Jane Street 正以一種非傳統的方式，持續挑戰著華爾街的舊秩序。
下一篇