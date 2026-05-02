日元急升 日本政府第二輪干預機率有多高？

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-02 11:30

日本政府第二輪匯率干預機率有多高？(圖：Shutterstock)

市場普遍認為，日本政府於 4 月 30 日進場干預外匯市場，透過買入日元、賣出美元，帶動日元急升。美元兌日元一度下跌約 5 日元，從約 160.6 降至 155.6，幅度與過去干預時相當。

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截至台灣時間周六上午 5 點，美元兌日元小幅回升至 157，扭轉前一交易日逾 2% 跌勢。

此次匯率下跌主要被歸因於政府干預。市場認為，在美元兌日元本周稍早突破 160 後，東京當局進場干預，而該水準過去也曾引發政策出手。

從歷史經驗來看，此類干預通常會在一至兩個交易日內出現第二輪行動，且多發生在匯率反彈約 50% 至 70% 之後。依此模式，分析師認為 158 至 159 區間將成為當局可能再次出手的關鍵區域。

不過，報告也提醒，干預的整體效果可能僅屬短暫。若缺乏持續性的政策支持，尤其是日本銀行 (BoJ) 升息配合，日元仍可能重回貶值趨勢，並在一段時間後再次逼近 160 水準。

目前市場仍預期 6 月升息機率約為 60%，但央行 4 月決定按兵不動，可能削弱此次干預效果。分析師指出，若貨幣政策進一步收緊，將更有助於強化政府穩定匯率的努力。