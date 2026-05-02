日元急升 日本政府第二輪干預機率有多高？
鉅亨網編譯陳又嘉
《Investing.com》報導，根據美銀 (BofA) 一項報告，日本近期為支撐日元所進行的匯市干預，可能在未來幾天內再度出手。報告指出，過去干預行動往往呈現重複出現的模式。
市場普遍認為，日本政府於 4 月 30 日進場干預外匯市場，透過買入日元、賣出美元，帶動日元急升。美元兌日元一度下跌約 5 日元，從約 160.6 降至 155.6，幅度與過去干預時相當。
截至台灣時間周六上午 5 點，美元兌日元小幅回升至 157，扭轉前一交易日逾 2% 跌勢。
此次匯率下跌主要被歸因於政府干預。市場認為，在美元兌日元本周稍早突破 160 後，東京當局進場干預，而該水準過去也曾引發政策出手。
從歷史經驗來看，此類干預通常會在一至兩個交易日內出現第二輪行動，且多發生在匯率反彈約 50% 至 70% 之後。依此模式，分析師認為 158 至 159 區間將成為當局可能再次出手的關鍵區域。
不過，報告也提醒，干預的整體效果可能僅屬短暫。若缺乏持續性的政策支持，尤其是日本銀行 (BoJ) 升息配合，日元仍可能重回貶值趨勢，並在一段時間後再次逼近 160 水準。
目前市場仍預期 6 月升息機率約為 60%，但央行 4 月決定按兵不動，可能削弱此次干預效果。分析師指出，若貨幣政策進一步收緊，將更有助於強化政府穩定匯率的努力。
在此期間，干預也為投資人與企業帶來戰術性操作機會。進口商可利用日元走強時鎖定美元資金，而其他市場參與者則可進行避險，以因應日元後續可能再度走貶。
儘管可能出現後續干預行動，美銀指出，日本能採取的行動仍存在限制，包括外匯存底的運用以及國際匯率政策協調等考量。
- 看影片投票抽獎，投越多中獎機率越高！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈紐約匯市〉美元回升 日元在干預傳聞後回貶
- 縮水近94%！5500億承諾落地慢 日本對美投資首批僅22億美元 遠低預期
- 美伊和談露曙光！美股創高、標普有望連5周收紅
- AI隱形贏家！日本衛浴龍頭TOTO宣布加碼投資晶片零件業務 股價噴漲18%創紀錄
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇