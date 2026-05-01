鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-02 07:30

美國再度升高對伊朗施壓力道，將矛頭指向關鍵航運通道。美國財政部轄下的外國資產控制辦公室 (OFAC) 週五 (1 日) 發布聲明指出，若航運公司為了安全通過荷姆茲海峽而向伊朗支付所謂「通行費」，將面臨遭美方制裁的風險。

美對伊朗祭出新一輪制裁 警告航運公司勿支付荷姆茲通行費 (圖：shutterstock)

美方強調，相關規範不僅適用於美國企業與個人，也涵蓋非美國人士，且支付形式不限於現金交易，包含數位資產、抵銷安排、非正式交換，甚至包括向如伊朗紅新月會等機構進行所謂的慈善捐款或實物捐贈，均可能被視為違規。

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在現行制裁架構下，美國人士原則上不得與伊朗政府或伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 進行任何往來，也不得與遭封鎖的伊朗數位資產平台交易，除非取得特別授權。

華府將 IRGC 列為恐怖組織，警告任何外國實體若導致美國人違反相關制裁規定，就算不是美國公司，一樣可能被追究責任，面臨民事與刑事責任。

此外，美國對航運產業的風險提示進一步升級。OFAC 指出，凡涉及停靠伊朗港口的船舶與相關業者，均可能面臨多重制裁機制的約束，顯示美方正全面鎖定伊朗航運與港口體系。