〈能源盤後〉伊朗釋談判訊號 油價回落但週線仍漲

鉅亨網編譯許家華 2026-05-02 05:30

國際油價週五 (1 日) 在地緣政治消息牽動下劇烈震盪。市場傳出伊朗透過巴基斯坦斡旋向美國提出新一輪談判提案後，原油期貨價格於週五回落，但整體仍維持週線上漲格局，反映市場對中東局勢的不確定性仍高度敏感。

（圖：REUTERS/TPG）

倫敦布蘭特 (Brent) 原油 7 月期貨收報每桶 108.17 美元，下跌 2.23 美元或 2.02%；美國西德州中質 (WTI) 原油期貨收於每桶 101.94 美元，下跌 3.13 美元或 2.98%。儘管單日回跌，兩大指標油價本週仍累計上漲約 2.95%。此前一日，布蘭特油價一度觸及每桶 126.41 美元，創下自 2022 年 3 月以來新高，顯示市場波動劇烈。

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消息面顯示，伊朗已透過巴基斯坦向美國遞交最新談判方案，試圖打破雙方僵局。分析人士指出，此舉為市場提供潛在「降溫出口」，短期內壓抑油價漲勢。Price Futures Group 資深分析師認為，該提案讓市場看到衝突可能緩解的希望。

不過，實際供應風險仍未解除。自 2 月底美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，荷姆茲海峽航運受阻，全球約五分之一的原油與液化天然氣供應受到干擾。儘管 4 月 8 日以來維持停火，但伊朗仍對航道保持控制，美國海軍則持續限制伊朗原油出口，市場供需仍處於緊繃狀態。

區域政治互信亦顯不足。安瓦爾 · 加爾加什公開表示，各方對伊朗在荷姆茲海峽問題上的承諾缺乏信任，顯示即便停火，衝突陰影仍未消散。

市場觀察人士指出，當前油價走勢高度依賴衝突進展。Again Capital 合夥人認為，油市正隨戰事結果預期上下波動，目前局勢仍屬僵持階段。此前伊朗革命衛隊高層曾威脅，若美方重啟攻擊，將對美國目標發動「長時間且痛苦的打擊」，一度推升油價盤中急漲。

另一方面，川普政府亦持續釋出強硬訊號。據路透社報導，美國官員透露，白宮已就新一輪對伊朗軍事行動方案進行簡報，目的在於迫使伊朗重返談判桌。不過，美方尚未公布具體行動細節。

綜合近期國際媒體報導，包括彭博社與路透社均指出，油價近期上行主要由供應中斷預期與地緣政治風險溢價推動，而非需求面改善。市場同時關注若談判取得進展，是否將帶動制裁放寬，進一步改變全球供應格局。