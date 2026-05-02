鉅亨網新聞中心 2026-05-02 10:00

美國海軍核動力航空母艦「福特號」即將結束長達 300 多天的海外部署任務。《華盛頓郵報》報導，該艦將在數日內駛離紅海海域，返回位於維吉尼亞州的諾福克海軍基地，進行人員休整與全面檢修，其在中東的前線任務已由「布希號」航空母艦接替。

截至撤離命令發布時，福特號本輪部署時間已突破 300 天，遠超美軍航母通常 6 至 7 個月的部署周期，並創下自越戰結束以來美國核動力航母最長連續海外部署紀錄。儘管外界關注此舉是否意味美方降低軍事壓力，但分析普遍認為，這更多反映裝備與人員已達極限，而非戰略收縮。

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福特號舷號 CVN-78，2017 年服役，是美國海軍福特級首艦，也是現役 11 艘核動力航母之一，艦上編制約 4500 人。近期美軍多項軍事行動，包括對委內瑞拉總統尼古拉斯 · 馬杜羅的行動與對伊朗的軍事打擊，均有該艦參與。長時間高強度部署與頻繁艦載機起降，使艦體與人員承受巨大壓力。美媒指出，福特號期間共提出 32 次維修支援請求。

設備故障與事故頻傳也加劇外界疑慮。今年 1 月，福特號在加勒比海部署期間，污水處理系統多次故障，導致艦上 600 多個廁所排水不良。3 月間，美軍對伊朗行動期間，航母洗衣房發生火災，造成 3 名水兵受傷、200 多人吸入濃煙送醫，火勢持續超過 30 小時，並燒毀近 100 個鋪位，迫使艦艇緊急前往克羅埃西亞地中海港口維修。

在事故發生前，參議員馬克 · 華納已對艦員狀況提出警告，指出長期海上部署已使整個艦隊逼近極限。儘管航母動力系統未受損，仍具備基本作戰能力，但部分指揮官已對其運作模式提出質疑。華納直言，艦上人員正為川普政府的軍事決策承受沉重代價。