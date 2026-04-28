鉅亨網編譯許家華 2026-04-29 07:30

美國國防部（DOD）加速推動人工智慧軍事應用布局，五角大廈 AI 主管 Cameron Stanley 週二 (28 日) 證實，正擴大採用 Google (GOOGL-US)Gemini 模型，並導入多家供應商技術，以避免對單一 AI 系統的過度依賴。此舉距離國防部將 Anthropic 排除在合作名單之外僅約兩個月，後者被認定涉及供應鏈風險。

根據知情人士透露，Google 已取得涉及機密任務的相關合約，Gemini 模型正用於部分分類專案。Stanley 指出，除 Google 外，五角大廈亦與 OpenAI（MSFT-US 投資合作體系）及其他業者合作，推動戰場決策與軍事系統現代化。他強調，「過度依賴單一供應商從來不是好事，尤其是在軟體領域」，顯示國防 AI 戰略正朝多模型架構發展。

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在政策面上，國防部與 Anthropic 的合作中斷仍處法律爭議中。華盛頓聯邦上訴法院日前駁回 Anthropic 要求暫停列入黑名單的申請，但舊金山聯邦法院則在另一相關案件中裁定，暫時禁止政府全面封殺其 Claude 模型。兩項裁決出現分歧，使 Anthropic 目前仍可服務其他政府機構，但持續被排除於國防部合約之外。國防部發言人亦證實，目前未與 Anthropic 合作。

美國總統川普近期則表示，「不排除」未來讓 Anthropic 重新參與國防 AI 體系的可能性，顯示政策仍存在彈性空間。

Stanley 指出，導入 Gemini 等 AI 模型已帶來顯著效益，包括每週節省數千小時人力，提升作戰與後勤效率。他強調，AI 應用關鍵在於「選對工具」，並以「不會用微波爐烤火雞」作為比喻，說明不同模型需對應不同任務場景。

然而，Google 內部對軍事合作出現反彈聲浪。超過 700 名員工聯署致函執行長 Sundar Pichai，反對公司承接機密軍事專案，並指出不希望技術被用於「不人道或極具傷害性的用途」。

此外，Stanley 提及 Anthropic 近期推出的 Mythos 模型為重要警訊。該模型因具備高度網路攻防能力與潛在風險，僅限少數企業使用，凸顯 AI 技術在安全與應用上的兩難，也促使國防部更加審慎評估未來 AI 部署策略。