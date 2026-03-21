鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-21 13:10

美國國防部副部長費因伯格（Steve Feinberg）在致美國國防部高層的信中表示，Palantir(PLTR-US) 的 Maven 人工智慧（AI）系統將成為五角大廈正式項目，此舉將確保 Palantir 的武器目標鎖定技術在美軍中長期使用。

Palantir獲美國防部「永久保票」！AI系統Maven成五角大廈正式項目。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，在 3 月 9 日致國防部高層與美軍指揮官的信中，費因伯格表示，將 Palantir 的 Maven 智慧系統納入軍事作戰，將為作戰人員提供「偵測、威懾並全面掌控敵人的最新工具」。

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根據《路透》審閱的信件，此決定預計將於本財政年度結束前生效，而該財政年度將於 9 月底結束。

Maven 是一套指揮與控制軟體平台，能分析戰場數據並自動辨識目標。目前它已是美軍主要的 AI 作戰系統，過去三週，美軍已利用該系統對伊朗執行數千次精準打擊。

費因伯格指出，將 Maven 列為正式定案計畫將加速其在各軍種的部署，並確保穩定的長期資金支持。

信中也命令，Maven 的監督權需在 30 天內從國家地理情報局轉移至國防部首席數位 AI 辦公室，未來與 Palantir 的合約將由陸軍負責。

費因伯格在信中寫道：「我們必須立即且專注地投資，以深化 AI 在聯合作戰部隊中的整合，並將 AI 驅動的決策制定建立為我們戰略的基石。」

目前，Palantir 與國防部尚未立即對置評請求作出回應。

Palantir 在國防部的地位持續提升

費因伯格的命令對 Palantir 而言是一大勝利。該公司近年與美國政府簽訂了一系列合約，包括去年夏天與美軍簽署的最高可達 100 億美元的合作案。

這些合約也幫助 Palantir 股價在過去一年翻倍，使公司市值接近 3,600 億美元。

Maven 系統能快速分析來自衛星、無人機、雷達、感測器及情報報告的大量數據，並利用 AI 自動辨識潛在威脅或目標，如敵方軍用車輛、建築及武器庫。

在本月早些時候的一場 Palantir 活動中，美國國防部 AI 辦公室主管 Cameron Stanley 展示了 Maven 平台在中東武器目標鎖定中的應用，並展示了平台上的熱點圖截圖。

他提到：「當我們剛開始做這件事時，需要花好幾個小時才能完成你剛剛看到的工作。」

聯合國專家小組警告，若 AI 在無人干預下進行武器目標鎖定，可能引發倫理、法律與安全風險，因為 AI 可能會從訓練數據中吸收無意偏差。

Palantir 則表示，其軟體並不做出致命決策，人類仍負責選擇與批准目標。

Maven 最初於 2017 年隨國防部的「Maven 計畫」啟動，作為無人機影像標註計畫。2024 年，國防部授予 Palantir 一份最高價值 4.8 億美元的合約。

同年，Palantir 技術長 Shyam Sankar 向美國眾議院軍事委員會表示，Maven 已有「數萬名使用者」，並呼籲國會提供更多資金。2025 年 5 月，國防部將合約上限提高至 13 億美元。