鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-01 07:50

美國總統川普週四 (30 日) 對聯準會人事安排再度表態。他表示並不在意鮑爾是否續任聯準會理事，白宮更關注未來利率政策主導權。

川普不在意鮑爾去留 只求華許順利接任Fed主席 (圖：REUTERS/TPG)

川普週四受訪時表示，他並不在意鮑爾是否繼續留任。當前最重要的是確保華許能夠順利接掌聯準會主席一職，顯示白宮關注的核心在於未來領導人選，而非鮑爾的去留。

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白宮顧問哈塞特則認為，若聯準會主席鮑爾在 5 月任期屆滿後仍留任理事，恐影響川普政府推動降息的政策方向，並直言「鮑爾應該離開聯準會」。此番言論凸顯白宮對貨幣政策走向的不滿與壓力。

哈塞特也指出，鮑爾若續留聯準會理事會，可能削弱降息推進的空間。不過，他也提到，聯準會主席提名人華許並未承諾會配合白宮降息主張，而是強調將依據經濟數據決策，顯示即便人事更替，貨幣政策仍存在不確定性。

在利率政策方面，哈塞特進一步表示，當前無論是聯準會或歐洲央行，若選擇升息都將是錯誤決策。他認為，能源價格上揚恐推升通膨風險，各國央行應延後緊縮步調。此外，隨著荷姆茲海峽重新開放，原油供應預料將大幅增加，期貨市場已反映油價可能顯著回落。

鮑爾在本週聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後已明確表示，將於 5 月 15 日卸下主席職務，但會續任理事一段時間，直至相關調查完全結束。

鮑爾強調不會干預新任主席決策，也不會成為「影子主席」，並將以低調方式支持新任領導團隊。

同日，美國司法部動向也引發關注。據了解，司法部計畫對聯邦法院先前限制檢方使用大陪審團傳票的裁決提出上訴。該裁決與聯準會建設項目成本超支調查相關。