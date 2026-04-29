鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-30 07:58

聯準會 (Fed) 與白宮之間的緊張關係再度升高。即將卸任的聯準會主席鮑爾週三 (29 日) 宣布，將在 5 月 15 日結束主席任期後，持續以理事身分留任一段時間，強調此舉是為了維護央行在不受政治干預下運作的能力。

鮑爾表示，面對來自川普政府前所未見的壓力，他對聯準會獨立性深感憂慮。他指出，近期一連串政治與法律行動，正對機構造成衝擊，甚至可能影響貨幣政策不受政治因素干擾的核心原則，因此決定暫不離開理事會。

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川普在鮑爾宣布留任後，隨即在社群媒體發文稱：「『太慢先生』鮑爾想留在聯準會，是因為他找不到其他工作，沒有人要他。」雙方衝突進一步升溫。

儘管前任主席卸任後續任理事並不常見，但並非沒有先例。

鮑爾表示，在接任主席華許完成任命並宣誓後，將以低調方式履行理事職責，不會成為高調的反對聲音。

美國財政部長貝森特對此決定表達不滿，批評鮑爾此舉違反聯準會長期慣例，甚至認為對新任主席華許是一種「羞辱」。

自川普重返白宮以來，已多次公開批評聯準會未積極降息，試圖推動更寬鬆政策。

同時，司法部先前也針對聯準會總部翻修成本問題展開調查，鮑爾直言，這類行動帶有削弱央行獨立性的意味。儘管相關調查目前已暫停，但仍保留未來重啟的可能性。

鮑爾強調，他將持續留任理事，直到相關調查具備透明與最終結論，並期望聯準會能回到以經濟數據為依據決策，而非受到政治時程影響的軌道。

聯準會當日決議連續第三次維持利率不變，決策過程出現明顯分歧，共有 4 名官員投下反對票，為 1992 年以來最多。