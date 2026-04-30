鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-30 11:10

《Marketwatch》報導，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三表示，在其主席任期於 5 月 15 日屆滿後，將不會離開聯準會，並計畫續任理事一段時間。此舉被市場解讀為對川普施壓的進一步回應。

川普 4 月中旬接受福斯財經新聞台專訪時明確放話，若鮑爾在 5 月 15 日任期結束後拒絕離任，他將直接將其開除，不過，鮑爾週三明確表態將留下擔任理事。

‌



鮑爾週三於記者會中指出，他在卸主席職務後，仍將繼續擔任理事，任期長短尚未決定。

依現行規定，鮑爾理事任期可延續至 2028 年 1 月底，此一決定意味著，他在卸任主席後，仍將持續對貨幣政策保有影響力，同時也使總統川普短期內無法遞補聯準會理事會的重要空缺。

鮑爾先前曾承諾，在司法部針對聯準會總部翻修成本超支的調查完成前不會離任。儘管司法部上週已宣布結束調查，並轉由聯準會監察長進行後續審查，但仍保留未來重啟調查的可能性。

鮑爾表示，將持續關注整體調查進展，直到程序具備透明與最終結論。

這項發展也牽動下屆主席人選的提名，北卡羅來納州共和黨參議員 Thom Tillis 已表態支持華許接任聯準會主席，態度較先前轉趨開放。

鮑爾在乎聯準會獨立性

對於外界質疑鮑爾留任理事是否帶有政治考量？鮑爾強調，決定與政界批評無關，而是出於對聯準會制度獨立性的憂慮。

鮑爾指出，近期一連串法律與政治壓力，正影響聯準會在不受政治因素干擾下制定貨幣政策的能力。他強調，這些壓力正在動搖制度本身，影響聯準會維持政策獨立性的核心價值。

鮑爾也表示，希望能讓制度回到尊重法律與傳統的軌道，讓聯準會專注於其核心職責。

鮑爾強調，他將留任至局勢趨於穩定，使聯準會能回歸以經濟數據為依據進行決策，而非政治考量。未來將以低調方式履行理事職責，並重申聯準會同一時間僅有一位主席，待華許完成任命與宣誓後，將由其主導政策方向。

此次會議中，聯準會以 8 比 4 決議維持利率不變，並保留未來可能降息的政策傾向，反對票數為 1992 年以來最多。

鮑爾留任理事的決定相對罕見

在制度層面，近代聯準會主席通常會在任期結束後同時離開理事會，鮑爾的決定相對罕見。上一次出現類似情況，可追溯至 1948 年，當時前主席艾克爾斯 (Marriner Eccles) 在卸任後仍續任理事至 1951 年。

川普關鍵人事布局「落空」

鮑爾表態留任引發白宮與財政部不滿。川普週三隨即在社群媒體發文回應，批評鮑爾選擇留任理事，是因為「找不到其他工作」。財政部長貝森特也公開表示，此舉違反長期慣例。

市場分析指出，鮑爾選擇續留，意味川普短期內難以在聯準會理事會取得多數席次，對政策走向仍具影響力。