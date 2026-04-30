鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-30 18:45

繼行政院主計總處今（30）日公布今年第 1 季經濟成長率概估為 13.69%，創 1987 年第 3 季以來新高。瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎亦表示，2026 年初出口表現顯著優於預期，考量 AI 帶動的結構性動能有效對沖外部能源衝擊，瑞銀將 2026 年台灣全年 GDP 成長率上修至約 8%。儘管荷莫茲海峽局勢引發供應鏈風險關注，但在政府積極調度下，能源與稀有氣體供應維持穩定，AI 相關出口熱潮已成為支撐經濟增長的關鍵 Alpha。

鄧維慎指出，第一季異常強勁的出口表現，為後續因能源干擾所帶來的成長拖累，提供了更高的起點。主計總處數據也顯示，首季經濟成長表現寫下近 39 年來新高紀錄，主因在於 AI（人工智慧）需求強勁，帶動出口表現遠優於預期，成長動能達到前所未見的水準。

‌



針對荷莫茲海峽事件，鄧維慎認為，雖然市場對台灣電力供應及科技業所需稀有氣體（如氦氣）的關注度升高，但最新數據顯示能源商品進口整體維持穩定。在政府積極部署下，台灣已取得滿足 6 月約 95% 需求的液化天然氣（LNG），7 月採購作業亦持續進行中，顯見台灣經濟在能源衝擊下展現高度韌性。

在物價控管方面，鄧維慎分析，相較於區域內其他經濟體，國際油價對台灣國內消費價格的傳導程度明顯較為溫和。主因在於台灣政府長期推行的價格平滑機制及直接補貼措施，有效抑制能源成本向食品價格外溢。3 月的通膨數據證實這些措施持續奏效，瑞銀對台灣控管整體物價壓力的能力具備信心。

鄧維慎觀察高頻數據發現，雖然負面影響出現在消費者信心指數及製造業 PMI，但出口表現卻顯著加速。儘管外部環境不確定性增溫，但台灣製造業 PMI 分項指標仍處於相對強勁區間，且 AI 相關出口再度爆發，非科技類出口亦同步改善，整體經濟結構依然強韌。