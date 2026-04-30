鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-30 12:24

美國媒體報導，美軍中央司令部周四 (30 日) 稍晚將向總統川普 (Donald Trump) 簡報針對伊朗的新軍事行動方案，包括針對基礎設施發動「短暫且強力」的打擊，以打破目前的談判僵局。最新消息加上美方持續封鎖伊朗出口，使國際油價聞訊擴大漲幅，布蘭特原油 (Brent) 期貨衝破每桶 126 美元，創 2022 年年初以來新高。

美伊戰事恐復燃！美軍擬向川普簡報軍事行動以打破僵局 布蘭特原油衝破125美元 (圖:Shutterstock)

《Axios》周三引述兩名知情人士說法報導，美國中央司令部司令 Brad Cooper 準備周四向川普提交一系列伊朗的潛在軍事行動方案。據傳川普已拒絕伊朗重開荷姆茲海峽的提議，暗示在雙方達成更廣泛的核協議前，美國海軍將持續封鎖荷姆茲海峽。

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倫敦布蘭特 6 月原油期貨周四盤中勁揚 6.84%，站上每桶 126.10 美元，而美國西德州中質原油 (WTI) 也上漲 3.14%，來到每桶 110.24 美元。

根據 LSEG 數據，在中東衝突導致供應受阻的情況下，布蘭特原油已衝上 2022 年年初以來最高水準。

川普周三在社群平台 Truth Social 發文對伊朗示警：「伊朗無法振作，他們不知道如何簽署非核協議。他們最好快點變聰明！」該則貼文還配上一張 AI 生成照片，畫面中川普持槍且背景伴隨爆炸，並寫著「別再當好人！」(NO MORE MR. NICE GUY!)。

高盛預測，受美伊談判停滯及美方持續封鎖影響，通過荷姆茲海峽的出口量只剩下正常水準的 4%。高盛分析師指出，若封鎖行動持續，考量到伊朗出口受限加上儲存空間不足，供應中斷危機恐怕會進一步加深。

儘管阿聯在宣布退出 OPEC 後可能增產，但高盛認為，這類增產效益需要一段時間才會顯現，難以抵銷近期供應吃緊壓力。不過，高盛也示警需求端面臨下滑風險，4 月全球石油消費量可能比 2 月短少約每日 360 萬桶，以航空燃油與石化原料需求特別疲弱。

根據 Axios 的報導，美軍在簡報中備妥多項方案，除了精確空襲以外，其他選項還包括奪取荷姆茲海峽部分控制權，以確保商業航運重新開放，這類行動可能涉及動用地面部隊。