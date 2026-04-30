鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-30 11:50

美伊緊張局勢持續升級，美媒《Axios》引述消息人士最新報導指出，五角大廈將在美東時間周四 (30 日) 向美國總統川普報告最新的打擊伊朗方案。

今將聽取美軍打擊伊朗新方案！川普：繼續封鎖直至達成協議 伊朗：將發動前所未有軍事行動(圖:shutterstock)

消息人士透露，美軍中央司令部已制定一項針對伊朗的「短促而猛烈」打擊計劃，目標可能包括伊朗的基礎設施。

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美國總統川普周三 (29 日) 在接受媒體專訪時也明確拒絕伊朗提出的最新談判方案，誓言將繼續對伊朗實施海上封鎖，直至伊朗同意達成一項能打消美方對核計畫擔憂的協議。

川普表示，封鎖在某種程度上比轟炸更為有效，並稱伊朗石油儲存設施和輸油管已瀕臨爆炸邊緣。他並直言不希望伊朗擁有核武器，因此不願解除這一主要施壓籌碼。

面對美國持續封鎖，伊朗也發出前所未有的強硬警告。伊朗一位高級安全官員向國營媒體表示，如果美國繼續在荷姆茲海峽實施海上封鎖，伊朗武裝部隊將以「切實且前所未有的軍事行動」回應美國的「海盜行為」。

該官員表示，伊朗迄今展現的軍事克制旨在為外交斡旋留出機會，但若美國繼續頑固不化，敵人將面臨截然不同的回應。

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫周三也呼籲伊朗人民保持團結挫敗敵人的新陰謀，並指美國正對伊朗發起新一輪攻勢，川普公開將伊朗社會劃分為「強硬派」和「溫和派」，並企圖通過海上封鎖和媒體操控，對伊朗經濟施壓、製造內部分裂，迫使伊朗屈服。

他並強調，自戰事爆發以來，伊朗人民依靠團結和積極行動，逐一挫敗了敵人的圖謀。 當前形勢下，伊朗內部團結尤為重要，任何內部分裂都正中敵人下懷。

同日，伊朗海軍司令 Shahram Irani 表示，伊朗海軍此前已對「林肯號」航空母艦發動 7 次飛彈打擊，美軍一度無法出動飛機或開展空中行動。

Irani 還指出，伊朗軍隊已從阿拉伯海封鎖荷姆茲海峽，如果美軍進一步推進，伊朗軍隊將迅速採取作戰行動。