川普：正與伊朗進行「電話談判」徹底放棄核武是協議前提

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-30 08:33

雖然美伊「二輪和談」未能成功重啟，但根據美國總統川普的說法，美伊雙方仍在進行「電話談判」。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

川普 29 日（周三）在白宮橢圓形辦公室表示，美國同伊朗正在透過電話談判，強調伊朗必須明確承諾徹底放棄核武。

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他對媒體表示，美伊一直在進行對話，但他無意再向巴基斯坦派遣美國代表團，巴基斯坦目前正擔任調解人。他說「現在通過電話溝通」很方便。

「不再像以前那樣，每次想看一份文件都要飛 18 個小時去開會。我們現在通過電話溝通，這很方便。我打個電話，或讓我的人去打，15 分鐘內就能知道答案。」他說道。

不過，川普表示，他更喜歡「面對面」的交流，「但每次想開會都要飛 18 個小時，而且你知道會議的內容，也知道他們會在你出發前給你一份你不喜歡的文件，這太荒謬了。」

此外，根據川普本人的說法，雙方談判已經取得一些進展，但問題是伊朗的讓步是否能滿足美方要求。川普認為，伊朗戰爭和烏克蘭戰爭的結束時間「大致相同」。

當天早些時候，川普在接受採訪時表示，他將繼續對伊朗祭出海上封鎖，直到伊朗同意達成一項能夠打消美國擔憂的協議。