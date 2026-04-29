鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-30 07:33

《MarketWatch》報導，伊朗正逐漸沒有地方存放原油——而這最終可能成為華爾街的問題。

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美伊對峙與海峽封鎖，使伊朗距離儲存能力耗盡僅剩約 12 至 22 天，無論是陸上或海上儲油設施都將達上限。根據能源分析公司 Kpler 原油分析主管 Homayoun Falakshahi，這個問題已迫使伊朗減產，且預計到 5 月中旬，日產量將額外減少 150 萬桶。

Kpler 指出，伊朗國家石油公司已開始減產，若進一步縮減供應，將使市場供給更加緊張，並推升油價，進而可能重新點燃通膨疑慮——這是近期美股逐漸忽視的風險。同時，也可能讓那些認為能源價格最糟情況已過去的投資人措手不及。

Advisors Asset Management 投資策略長 Matt Lloyd 表示，股市對中東緊張局勢正變得「愈來愈麻木」，投資人同時展現出「韌性與冷感」。

不過，若供應進一步減少，考量伊朗約占全球原油供應 5%，Lloyd 認為，這可能對美國通膨產生更持久影響，並壓抑消費支出，進一步對股市形成壓力。但同時指出，此類衝擊通常持續時間有限。

近月布蘭特原油 (Brent) 期貨周三一度突破每桶 119 美元，該合約將於周四到期，可能引發價格波動。整體而言，布蘭特期貨上漲 6.7% 至 111.42 美元，接近 4 月停火前高點。

暫時關閉油井是直接減產的方式，但石油公司通常極力避免這麼做。原因在於，即使短暫停產，也可能對地下油藏造成長期影響，例如壓力下降或設備問題。此外，重新啟動油井成本高昂，且產量未必能恢復至原本水準。

Pacer ETFs 總裁 Sean O’Hara 表示，「如果伊朗沒有地方儲油，進而被迫關井，這不像水龍頭可以隨開隨關。若油井關閉太久，可能出現堵塞，原油也可能變稠，重啟時間會更長。」

不過，哥倫比亞大學全球能源政策中心分析師 Antoine Halff 認為，大規模停產未必迫在眉睫，因為伊朗過去十年已積極擴充儲存能力並分散出口管道。

他在周二報告中指出，「伊朗較可能採取逐步、可控制且有限的減產，而非華府目前假設的突然且劇烈下滑。」

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 上周在 X 平台上發文表示，伊朗位於哈格島 (Kharg) 的原油儲存設施「數日內將滿」，屆時「脆弱的油井將被迫關閉」。

Halff 補充，在美國持續封鎖荷姆茲海峽的情況下，伊朗仍可能較為積極地減產，如此可在停產後釋放出較充裕的儲存空間，並讓未來復產更為順利。