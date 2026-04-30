鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-30 14:00

美伊衝突局勢近日急劇升溫，美國總統川普周三 (29 日) 明確表示將繼續對伊朗實施海上封鎖，直至達成一項能消除美方對伊朗核計畫疑慮的協議，此舉標誌著雙方博弈進入新階段，從單純軍事對峙轉向以經濟扼殺為主的「新冷戰」模式。

根據《華爾街日報》報導，川普已指示幕僚準備對伊朗港口實施長期封鎖，意在切斷其石油出口與經濟命脈，認為這比轟炸或抽身而退「風險更小」且更有效。

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然而，這場「極限施壓」也將美國推向法律與戰略的十字路口，根據美國《戰爭權力法》，總統未經國會授權的動武期限將於 5 月 1 日到期，華府內部正就下一步行動展開激烈博弈。

談判桌上的僵局是美伊衝突局勢升溫的主因。伊朗日前透過巴基斯坦向美國提出一份三階段談判方案，建議先談結束戰爭與荷姆茲海峽通航，最後才處理核問題，但川普對此方案不滿，堅持核問題必須優先解決。

川普在 Truth Social 上發文嘲諷伊朗「搞不懂怎麼簽無核協議」，並宣稱不再當「好好先生」。

這種強硬姿態得到了軍事準備的支撐。《Axios》醉心報導指出，美軍中央司令部將在美東時間周四 (30) 向總統川普彙報針對伊朗制定的「短促而猛烈」打擊計畫。

儘管川普暫未啟動，但封鎖已實質執行。美軍中央司令部證實，已在阿拉伯海攔查多艘疑似違反封鎖令商船，強制部分船隻改變航向，試圖切斷伊朗對外貿易。

面對美方圍堵，伊朗展現出強烈的報復意圖。伊朗議會國家安全委員會副主席 Alaeddin Boroujerdi 強調，美國海上封鎖「毫無意義」，德黑蘭「仍佔上風且未亮出底牌」。

Boroujerdi 警告，若封鎖持續，伊朗武裝部隊將採取「切實且前所未有的軍事行動」回應所謂的「海盜行為」，甚至可能扣押敵對國家船隻。

伊朗軍方發言人也表示，戰爭從未結束，部隊正利用停火期升級裝備與戰術，若敵人敢再次侵略，將面臨新武器的痛擊。

這種針鋒相對的態勢讓市場充滿恐慌，受供應中斷風險影響，國際油價周三應聲大漲，布蘭特期油價格突破每桶 117 美元，創下近期新高，全球能源安全面臨嚴峻挑戰。

在局勢戰和轉換的關鍵時刻，國際社會呼籲克制。中國常駐聯合國代表傅聰在安理會發言時指出，中東局勢急劇升溫嚴重衝擊地區穩定與世界經濟，荷姆茲海峽受阻的根源在於美以的非法軍事行動。中方呼籲各方抓住和平窗口，保持最大克制，堅持政治解決方向，爭取早日恢復中東與波斯灣地區的穩定。