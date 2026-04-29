鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-29 20:40

全球投資者目前正布局兩年來規模最大的日元空頭，儘管日元兌美元匯率已逼近 160 的關鍵「干預紅線」，但在實際負利率環境與利差交易的強大誘惑下，市場正向日本當局發起新一輪的挑戰。

根據最新市場數據，投機資金已建立起近兩年來最大規模的日元空頭部位，且賣出範圍已不再局限於美元兌日元，而是擴展至歐元、英鎊、瑞士法郎及澳元等多個貨幣對。

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日元兌歐元目前已接近歐元誕生以來最低，兌瑞郎刷新歷史低點，兌英鎊跌至金融危機以來最弱區間，兌澳元則處於 30 餘年來的低位。

這股趨勢中，被稱為「渡邊太太」的日本散戶外匯交易群體發揮了關鍵作用。匯豐銀行數據顯示，這類日元交叉盤的空頭部位規模已升至 2020 年以來最高水準，反映出連日本本土資金持有日元的意願也顯著下降。

儘管日本央行已將政策利率上調至 0.75%，並釋放進一步收緊的信號，但市場反應依然冷淡。核心原因在於通膨環境下的實際利率仍處於負值區間：日本整體 CPI 約為 1.5%，核心 CPI 則達 2.4%，即使名義利率上升，實際收益仍不足以支撐貨幣走強。