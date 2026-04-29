鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-29 18:30

泰國中央銀行貨幣政策委員會周三 (29 日) 以 6:0 一致通過，決定將基準利率維持在 1.00%。這項決定符合市場預期，使利率保持在接近 4 年來的歷史低位，旨在於中東衝突引發全球不穩定之際，平衡國內經濟復甦與通膨風險。

泰國央行助理總裁 Don Nakornthab 表示，維持利率不變是為了支持仍顯脆弱的經濟，因為當前不論是升息或降息都可能帶來風險。

‌



受中東戰爭直接影響，企業營運成本上升且家庭購買力遭到削弱，央行已將今年的經濟成長預測從 2025 年的 2.4% 下調至 1.5%。作為泰國經濟支柱的觀光業，也因燃料成本上升限制了旅遊需求而面臨打擊。

雖然泰國今年第一季通膨率一度跌至 - 0.5%，但受能源價格推動，全年總體通膨率預計將上升至 2.9%。儘管如此，這仍處於央行 1% 至 3% 的目標區間內。

與採取緊縮貨幣政策的鄰國新加坡和菲律賓不同，泰國央行選擇暫停升息步調。委員會認為，當前的通膨上升僅是供應端因素導致的暫時現象，預計明年將回落至 1.5%。出口目前被視為泰國經濟的亮點，在技術產品需求帶動下，預計今年增長率將超過 8%。