鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-31 14:20

隨著中東戰火持續蔓延，日本金融市場正面臨嚴峻挑戰。日本政府周二 (31 日) 將日元近期的跌勢定性為「投機性」，這是自伊朗戰爭爆發 1 個月以來，官方首度將焦點轉向貨幣空頭，顯示出決策者對匯率、股市與債市「三方拋售」壓力的警戒。

日本財務大臣片山皋月周二在國會表示，貨幣市場與原油期貨市場的「投機活動正在加劇」。目前日元匯率徘徊在 1 美元兌 159.93 日元附近，距離官方視為干預「防線」的 160 大關僅一步之遙。片山強調，當局已做好準備，將針對匯市波動採取「全方位」的應對措施。

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過去，日本政府常以匯率波動偏離經濟基本面且過於劇烈為由進行干預，並指出過度的波動有害經濟增長。然而，NLI 研究中心的經濟學家 Tsuyoshi Ueno 指出，目前的日元跌勢主要是由避險美元需求驅動，若日元迅速跌破 162 甚至觸及 165，屆時的大幅波動才更有可能觸發實際的干預行動。

市場動盪的核心在於中東衝突。伊朗戰爭導致全球約五分之一油氣流量經過的關鍵水道——荷姆茲海峽實際上已遭封閉，這不僅推升了國際油價，也增加了投資者對避險美元的需求。

日本正承受油價飆升與日元疲軟導致進口成本上升的雙重打擊，這已成為決策者的政治難題。這種通膨壓力引發了連鎖反應，日股日經指數在 3 月份的跌幅已超過 11%。

此外，因擔心通膨失控，投資者紛紛拋售債券，導致基準 10 年期日本國債殖利率攀升至 1999 年以來的高點。 經濟產業大臣城內實表示，政府正密切監控債券市場是否存在過度波動。

儘管周二數據顯示，受燃料補貼影響，東京 3 月份核心通膨略有放緩，但分析師認為這只是暫時現象。隨著伊朗戰爭持續及企業更積極地轉嫁成本，通膨超預期的風險正在增加。