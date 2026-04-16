澳元匯率強勁反彈 兌日元與美元均創下多年新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
受全球風險情緒回溫，以及對美伊達成長期停火協議的樂觀預期影響，澳元匯率近期表現強勁，兌美元及日元均創下多年來的最高水準。在周四 (16 日) 亞洲交易時段，澳元兌美元一度攀升至 71.97 美分，為 2022 年 6 月以來最高；兌日元則漲至 114.15 日元，創下 1990 年 9 月以來的最強紀錄。
此次澳元的漲勢與全球股市的普遍上揚同步，尤其是標普 500 指數創下歷史新高。市場投資者押注中東緊張局勢可能隨著美伊接近延長停火並重啟談判而緩解。
彭博策略師 Brendan Fagan 指出，澳元與標普 500 指數的正相關性已推升至今年以來的最高水準，使其成為表達全球風險情緒的高貝塔 (high-beta) 表現工具。在美國股市持續走高及美元走軟的背景下，這種連動性有力地支撐了澳元的買盤。
澳元兌美元本月已上漲超過 4%，成為 G10 貨幣中表現最佳的成員。這主要得益於澳洲央行 (RBA) 較為鷹派的政策前景，透過利率管道提升了澳元的吸引力。
相較之下，日元表現則相對落後，主因是日本央行總裁植田和男發表謹慎言論後，市場對近期升息的預期有所降溫。
澳元兌日元的飆升進一步增強了以日元資產融資的套利交易吸引力。投資者借入低殖利率的日元，轉而投向高殖利率的澳元資產；數據顯示，「放空日元、做多澳元」的策略今年以來的報酬率已超過 10%。
然而，市場分析師 Nick Twidale 警告，雖然這是一項出色的交易，但在市場波動加劇時，持有這一部位可能會變得非常痛苦。
英聯邦銀行策略師 Carol Kong 提醒，儘管目前樂觀情緒支撐漲勢，但由於地緣政治談判仍存在破裂的高風險，且能源供應要道尚未完全恢復，澳元的強勁漲勢未必能長期維持。
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