鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-16 14:40

受全球風險情緒回溫，以及對美伊達成長期停火協議的樂觀預期影響，澳元匯率近期表現強勁，兌美元及日元均創下多年來的最高水準。在周四 (16 日) 亞洲交易時段，澳元兌美元一度攀升至 71.97 美分，為 2022 年 6 月以來最高；兌日元則漲至 114.15 日元，創下 1990 年 9 月以來的最強紀錄。

澳元匯率強勁反彈 兌日元與美元均創下多年新高(圖:shutterstock)

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澳元兌美元本月已上漲超過 4%，成為 G10 貨幣中表現最佳的成員。這主要得益於澳洲央行 (RBA) 較為鷹派的政策前景，透過利率管道提升了澳元的吸引力。

澳元兌日元的飆升進一步增強了以日元資產融資的套利交易吸引力。投資者借入低殖利率的日元，轉而投向高殖利率的澳元資產；數據顯示，「放空日元、做多澳元」的策略今年以來的報酬率已超過 10%。

然而，市場分析師 Nick Twidale 警告，雖然這是一項出色的交易，但在市場波動加劇時，持有這一部位可能會變得非常痛苦。