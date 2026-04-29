鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-29 15:47

歐盟執委會周二 (28 日) 公步調查結果，指控美國科技巨頭 Meta(META-US) 旗下的 Facebook 與 Instagram 違反了歐盟《數位服務法》(DSA)。歐盟指出，Meta 未能盡職地識別、評估及降低 13 歲以下未成年人使用其服務的風險，對兒童的隱私、安全與保障措施嚴重不足。

根據調查，Meta 雖然在服務條款中規定用戶必須年滿 13 歲，但其實際採取的限制措施顯然無效。例如，未成年人只需輸入虛假的出生日期即可規避年齡限制，而 Meta 缺乏有效的機制來核實申報資料的正確性。

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此外，平台上舉報 13 歲以下用戶的工具設計極不友善，用戶往往需點擊多達七次才能進入舉報表單，且舉報後往往缺乏適當的後續處理，讓未成年人得以在未受檢查的情況下繼續使用服務。

歐盟執委會引用多項數據指出，歐盟境內約有 10% 至 12% 的 13 歲以下兒童正在使用 Facebook 或 Instagram。執委會科技事務負責人 Henna Virkkunen 強調，服務條款不應只是書面陳述，而應落實為保護使用者的具體行動。

目前 Meta 仍有機會針對調查結果進行辯護、檢閱調查文件或提出補救措施。若最終違規屬實，歐盟最高可對 Meta 處以其全球年度總營業額 6% 的罰款。此外，歐盟目前也正同步調查 Meta 平台是否在介面設計上存在成癮性風險，或利用未成年人的脆弱性，導致其陷入所謂的「兔子洞」效應。