鉅亨網新聞中心 2026-04-29 14:50

2026 年的北京國際車展上，中外汽車的價格差成為場上焦點之一。數據顯示，在美國購買一輛新車的平均費用，在中國竟足以購得 5 輛入門級電動車，這種極致性價比引發了國際社會的熱烈討論與美國消費者的嚮往。

極致性價比引發的「價格震撼」

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根據路透社與凱利藍皮書 (Kelley Blue Book) 的資料對比，美國一輛新車的平均價格 (約 5.1 萬美元) 在中國足夠購買五輛熱門的電動汽車。在中國這個全球最大的汽車市場，新車價格已壓低至美國市場的零頭。目前，中國市場上有超過 200 款售價低於 2.5 萬美元的新能源車型。

這種價格優勢並非以犧牲品質為代價。市場上如吉利 EX2、比亞迪海鷗、比亞迪元 UP 及五菱宏光 MiniEV 等車型，起售價多介於 6,000 至 1.2 萬美元之間。

汽車分析師 Felipe Munoz 指出，即使是這些小型車，其質感、空間感與產品力都遠超預期，徹底顛覆了國際市場對廉價電動車的認知。

從「價格戰」轉向「技術與價值之戰」

報導指出，中國汽車產業的競爭正經歷關鍵轉型，從單純的「價格戰」升級為「物超所值之戰」與「技術戰」。

AI 輔助駕駛、超快充技術以及智能座艙已取代傳統指標，成為當前車企競爭的核心焦點。

特斯拉仍是美國上市純電動車領域的領導企業，但其全球銷售冠軍寶座已被比亞迪奪走。根據半島電視台 2026 年初報導，比亞迪在 2025 年售出了 226 萬輛純電動車，而特斯拉的銷量為 164 萬輛。

福特執行長 Jim Farley 曾公開稱讚比亞迪在成本、供應鏈、製造和智慧財產權方面均處於領先地位。但根據《財星》雜誌 4 月 20 日報導，Farley 目前正將福特的戰略重心從特斯拉轉向中國的成本優勢。

中國新能源車崛起

中國車企不再滿足於中低端市場，已開始利用大量的高端智能車型，以明顯低於德系豪車的價格，直接挑戰德國豪華品牌的市場份額。

中國新能源汽車的強勢崛起，也引起許多歐美國家矚目。在 YouTube 擁有 21 萬訂閱者的 Ethan Robertson 說：「你看到的這款車可能只要 3 萬美元，而且配置齊全。而在美國，3 萬美元幾乎買不到任何電動汽車或混合動力車。」