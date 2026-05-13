鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-13 20:36

據今週刊今 (13) 日發布的「2026 兩岸三地市值一千大企業排行」調查顯示，台灣企業展現強勁爆發力 。截至 2026 年 5 月 8 日，台灣共有 108 家企業入榜，較五年前增加 38 家，總市值從 22 兆元一路飆升至 123 兆元，成長率高達 459%，占比衝上 18.2% 。這股成長動能遠超中國的 109% 與香港的 30%，使台資企業市值規模從五年前僅約香港的五分之一，追趕到目前僅剩約一個百分點的差距，更改寫了兩岸三地的版圖配置，助力台股成為全球第六大市場 。

兩岸三地一千大企業總市值目前已竄升至新台幣 677 兆元，短短五年內翻升超過一倍 。雖然中國企業仍占據 62.5% 的市值比重，但已從 2023 年的高點逐步下滑 。香港雖從低迷中復甦，2025 年 IPO 集資金額更登世界第一，但入榜家數與市值比重仍較去年衰退 。台灣則受惠於 AI 浪潮，不僅台積電 (2330-TW) （TSM-US）表現亮眼，更形成完整的 AI 全產業鏈繁榮景象 。

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