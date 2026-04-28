鉅亨網新聞中心 2026-04-28 15:20

南韓散戶投資者近期展現出強大的海外擴張野心，不僅持續重倉美國科技股，更將目光轉向中國與日本的半導體產業鏈。

南韓散戶橫掃全球半導體 中國PCB龍頭勝宏科技罕見躋身前50(圖:shutterstock)

根據南韓證券存管機構 (KSD) 最新數據，今年 4 月 (截至 27 日)，海外股票淨買入前 50 名龍虎榜中，剛於 4 月 21 日登陸港交所的中國 PCB 龍頭勝宏科技 (02476-HK) 罕見登榜。

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勝宏科技獲資金青睞的關鍵在於其 AI 背景，該公司是輝達 (NVDA-US) 等晶片巨頭的印刷電路板 (PCB) 供應商。根據弗若斯特沙利文的資料，以 2025 年上半年人工智慧及高性能算力 PCB 收入規模計，勝宏科技以 13.8% 的市場份額位居全球第一。 本月以來，該股獲得約 343 億韓元的淨買入，與日本 NAND 巨頭鎧俠 (Kioxia) 成為榜單中唯二的非美標的。

除了勝宏科技外，南韓散戶的投資風格依舊維持「集中重倉科技股」與「偏好槓桿」的特徵。4 月整體淨買入前幾名仍由 Direxion 三倍做多半導體 ETF(SOXL-US)、特斯拉及其兩倍做多 ETF 占據。

與此同時，資金也流向其他中國科技巨頭，港股市場的寧德時代、華虹半導體、阿里巴巴與小米均入列買入名單；A 股方面，中國化學與思源電氣也獲得關注。

這股全球掃貨潮與南韓本土市場的熱度相呼應。在三星電子與 SK 海力士等本土半導體龍頭帶動下，南韓綜合指數 (KOSPI) 近期歷史性地突破 6600 點大關。