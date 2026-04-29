鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-29 19:18

隨著中國高層領導人對經濟增長展現出信心，且表現出並不迫切需要加大支持力度的跡象，包括高盛與野村證券在內的全球主要投行，近期紛紛放棄了對中國今年將採取貨幣寬鬆政策的預期。這一轉變顯示市場對中國央行政策走向共識的重大修正。

中共中央政治局會議未提降準降息 主要投行撤回寬鬆預期(圖:shutterstock)

野村證券對政策前景的看法轉變最為顯著。該機構原本預計中國將在今年第二季調降銀行存款準備金率 (RRR)50 個基點，並在第四季下調政策利率 10 個基點；然而，現在野村已將這些寬鬆預測大幅推遲至 2027 年。與此同時，高盛也取消了先前對 2026 年降準 50 個基點的預期。

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美國銀行早在上個月就撤回了今年兩次降息 (共 20 個基點) 的預測。麥格理集團 (Macquarie Group) 的經濟學家在報告中指出，目前的「政策基調已不如去年 12 月那樣鴿派」。

市場預期的轉向，主要源於中共中央政治局近期的一場決策會議。會議釋出的訊號顯示，高層官員對目前的經濟表現感到滿意。特別是，投行注意到，官員們在會議中避而不談政策利率與降準工具。

相較之下，這類工具在今年 3 月的政府工作報告，以及 2024 年和 2025 年的 4 月政治局會議中均曾被提及。這種「刻意遺漏」被分析師解讀為寬鬆政策可能性降低的關鍵訊號。

美國銀行指出，目前的政策導向更強調「技術自立自強」等長遠優先事項，而非採取短期措施來刺激國內需求。這顯示中國的發展策略正從單純的貨幣刺激轉向更深層次的結構性調整。

除了國內政策重點轉移外，銀行間市場充裕的流動性也是央行保持耐心的主因。由於先前現金過剩導致借貸成本降至多年低點並引發債券飆升，中國人民銀行已經採取措施回收多餘資金，目前並無進一步注資的緊迫性。

在外部環境方面，中東局勢 (如伊朗戰爭) 推高了油價，加劇了中國的通膨擔憂，也限制了寬鬆的空間。此外，中國人民銀行並非獨立運作，重大利率決策需報請國務院批准，在當前全球央行普遍維持鷹派觀察的背景下，中國採取激進寬鬆動作的可能性進一步降低。