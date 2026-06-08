鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 5 月營收 2901.83 億元，累計今年前 5 月營收 1.42 兆元，5 月及前 5 月營收皆創歷史同期新高。緯創指出，5 月持續受惠 AI 伺服器帶動，預期 AI 伺服器業務將持續向上。
緯創 5 月營收 2901.83 億元，月增 2.38%，年增 39.24%，創單月歷史次高，同期新高；累計今年前 5 月營收 1.42 兆元，年增 1.06 倍，同步寫歷史同期新高紀錄。
針對伺服器業務，緯創預期，通用型伺服器季對季、年對年將成長 2 成，AI 伺服器方面，維持向上趨勢的看法，展望正向。另外，網通業務方面，則預期出貨將成長四位數百分比，也就是 10 倍的成長。
至於產品出貨，緯創 5 月筆電出貨 170 萬台，月減 5.56%，年減 5.56%；桌機出貨 60 萬台，月減 25%，年減 45.45%；顯示器出貨 95 萬台，月增 5.56%，年增 26.67%。
緯創預期，整體 PC 業務第二季都將下滑，筆電將衰退 5 至 10%、桌機小幅衰退，顯示器則持平至小幅衰退。緯創進一步指出，第三季 PC 相關業務季對季也將衰退，不過緯創在客戶與產品組合上的具優勢，對於整體營運影響小。
緯穎 (6669-TW) 今天也公布 5 月營收達 840.50 億元，月增 1.59%，年增 18.16%，為單月歷史次高、歷年同期新高；累計今年前 5 月營收 4432.89 億元，年增 45.06%，同步改寫歷年同期新高紀錄。
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