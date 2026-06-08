‌



針對伺服器業務，緯創預期，通用型伺服器季對季、年對年將成長 2 成，AI 伺服器方面，維持向上趨勢的看法，展望正向。另外，網通業務方面，則預期出貨將成長四位數百分比，也就是 10 倍的成長。

緯創預期，整體 PC 業務第二季都將下滑，筆電將衰退 5 至 10%、桌機小幅衰退，顯示器則持平至小幅衰退。緯創進一步指出，第三季 PC 相關業務季對季也將衰退，不過緯創在客戶與產品組合上的具優勢，對於整體營運影響小。