台股慘跌 5家券商湧海量用戶下單卡卡 證期局證實：已辦理資安通報
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今 (8) 日遭遇黑色星期一血洗，券商也爆出系統大塞車！金管會證期局證實，共有 5 家證券商因系統無法負荷瞬間湧入的龐大流量，導致下單系統出現嚴重卡頓或無法登入之異常現象，各業者已於第一時間緊急依規定向主管機關辦理「資安通報」。
台股今天上午 9 點開盤後，因市場投資人於短時間內集體大量登入，造成部分證券商及後台資訊廠商的伺服器系統面臨極大負載壓力。許多投資人紛紛反映操作介面極度緩慢，甚至出現無法執行相關交易功能的窘境。
證期局指出，資訊廠商與受影響的證券商在事發後已即時採取流量分流措施，目前相關系統均已恢復正常運作。
相關證券商均表示，後續將持續強化流量監控機制並動態調整資源，以提升系統穩定性。金管會證期局與證交所也強調，將持續督導各證券商落實資通安全措施，維持營運不中斷，以確保投資人權益。
台股今天早盤重挫 2694 點，改寫盤中最大跌點紀錄，隨著權值股跌勢收斂，終場收在 43502.78 點，站回月線，指數終場下跌 1568.16 點，為史上第 3 大收盤跌點。
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