鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-29 11:30

亞馬遜重獲華爾街青睞，延續動能取決於這些關鍵(圖：Shutterstock)

亞馬遜雲端運算服務 Amazon Web Services(AWS) 已成為業務核心，尤其在公司將資源與資金重心轉向 AI 後更為關鍵。亞馬遜預估今年資本支出將達約 2,000 億美元，主要用於擴大 AI 服務能力，以滿足強勁需求。

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根據 FactSet，亞馬遜第一季營收將達 1,770 億美元，年增近 14%。其中 AWS 貢獻約 370 億美元營收，較 2025 年同期成長約 25%。2025 年第四季 AWS 營收年增 24%。

RBC Capital Markets 分析師 Brad Erickson 指出，AWS 是否進一步加速成長將是「關鍵」，關係到亞馬遜能否以成長支撐龐大支出。他給予亞馬遜跑贏大盤評級，目標價 300 美元。

多位分析師也關注亞馬遜是否能在維持成長的同時，讓 AWS 營業利益率維持在 30% 以上。該部門在去年 12 月季度的營業利益率升至 35%，為連續第二季成長。

Truist 分析師 Youssef Squali 表示，「投資人焦點仍在 AWS，我們預期其成長將出現連續加速。」並重申買進評級與 285 美元目標價。

亞馬遜執行長 Andy Jassy 在本月致股東信中指出，AWS 的 AI 業務年化收入已超過 150 億美元，且公司自研晶片業務年化規模也突破 200 億美元。

在 OpenAI 與微軟 (MSFT-US) 更新合作條款後，Jassy 表示支持。亞馬遜周二也正式宣布，OpenAI 最新模型與 AI 代理將透過 AWS 的 Bedrock 平台提供。

Bernstein 分析師 Mark Shmulik 指出，「將 OpenAI『具狀態』模型引入 AWS，是一項創造性布局，有助降低對 Anthropic 客戶集中風險。」

亞馬遜同時投資 OpenAI 與競爭對手 Anthropic，並取得兩者在使用其 Trainium 晶片上的重要承諾。包括 Meta Platforms(META-US) 在內的其他大型企業，也正依賴亞馬遜的晶片技術。

亞馬遜股價今年已上漲逾 12%，其中近一個月上漲約 24%，主要受 Jassy 致股東信提振市場信心。

支出暴增 市場疑慮升溫

不過，並非所有投資人都買單亞馬遜與其他 AI 雲端巨頭的大規模投資計畫。

Alphabet(GOOGL-US)、Meta Platforms(META-US) 與亞馬遜合計預計在 2026 年投入高達 5,200 億美元，主要用於 AI。微軟則預估在截至 2026 年 6 月的財年資本支出達 1,070 億美元。四家公司將於周三公布財報。

雖然亞馬遜股價在公布支出計畫後一度下跌，但 Shmulik 表示，投資人已逐漸「接受」這些支出。他認為，大部分投資將在 2027 至 2028 年開始變現，而「真正的焦點」在於明年的支出規模。

半導體分析師預估，亞馬遜資本支出將成長 50% 至 60%。而網路產業分析師則預期 2027 年成長約 30%。在高端預估方面，亞馬遜 2027 年資本支出可能達 3,200 億美元，但 FactSet 整體預測僅為 2,090 億美元。

Shmulik 表示，「如果半導體派的預測正確，問題不再是當前產能是否能帶來回報，而是投資人是否能承受接連數年大幅增加資本支出，且看不到明確終點。」

另一方面，如此龐大的支出也將使競爭對手難以追趕，畢竟並非所有公司都有能力投入如此巨額資金，這也可能迫使亞馬遜增加舉債。