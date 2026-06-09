鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-10 06:42

美軍對伊朗發動報復性打擊後，中東局勢再度升溫，避險情緒席捲市場，美股期貨週三 (10 日) 漲跌互見，其中科技股承壓，那斯達克 100 指數期貨跌幅一度超過 1%，投資人同時等待美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 報告出爐，以評估聯準會後續政策走向。

美軍對伊朗發動打擊後，市場避險情緒升溫，美股期貨週三 (10 日) 漲跌互見，其中科技股賣壓相對沉重，那斯達克 100 指數期貨跌幅超過 1%。

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油價同步走高，西德州中質原油 (WTI) 期貨最新上漲約 0.9%，每桶逼近 89 美元。

此前，一架美軍阿帕契直升機週一在荷姆茲海峽附近遭擊落，美國總統川普週二指控伊朗發動攻擊，並矢言作出回應。

隨後，美國中央司令部 (CENTCOM) 表示，在川普下令下，美軍於週二美東時間下午 5 時 (台灣時間 10 日上午 5 時) 對伊朗發動自衛性打擊，以回應一架美軍阿帕契直升機前一天遭擊落事件。

伊朗國營媒體隨後報導，位於荷姆茲海峽沿岸的錫里克 (Sirik)、阿巴斯港 (Bandar Abbas)，以及海峽內的格什姆島 (Qeshm Island) 均遭到攻擊。

與此同時，《Axios》引述消息人士報導，美軍正對荷姆茲海峽附近的伊朗防空砲台及雷達系統發動打擊。

一名匿名的美國官員告訴 CNN，這些空襲是一次「警告」，他們預計這些空襲將影響談判。

自美國與以色列今年 2 月對伊朗開戰以來，中東局勢持續動盪，不僅引發伊朗對美國海灣盟友的報復性打擊、導致荷姆茲海峽遭封鎖，也推升全球能源成本飆升。

儘管如此，過去三個半月來，川普政府始終宣稱和平協議近在眼前，川普週二稍早依舊宣稱，美國與伊朗已進入達成協議的最後階段，雙方可能在兩到三天內簽署一項「非常、非常好的協議」。

副總統范斯表示，美國「非常接近」與伊朗達成和平協議，並強調雙方「絕對有可能」在期中選舉前敲定協議。

在週二現貨市場交易中，美股三大指數漲跌互見。標普 500 指數微跌 0.26%，那斯達克指數收低 0.97%，道瓊工業指數盤中高低點波幅超過 1000 點，驚險收漲約 85 點。

AI 概念股反彈行情熄火，同時擔憂持續延燒的美伊衝突可能推升能源價格與通膨，迫使聯準會 (Fed) 為抑制物價而重新升息。