鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
在 OpenAI 未達新用戶與營收目標的消息傳出後，資金迅速自「賣鏟股」的半導體供應鏈撤出，美股週二 (28 日) 自歷史高點回落，那斯達克指數收黑跌約 0.9%，標普 500 指數回落 0.5%，費半指數挫超 3.5%。
《華爾街日報》報導，OpenAI 在 IPO 前未達部分營收與用戶成長目標，引發投資人對人工智慧投資熱潮是否過度擴張的疑慮，對此，公司緊急出面「滅火」，駁斥相關報導為誇大不實。
市場亦持續關注地緣政治消息，美國總統川普週二聲稱，伊朗已告知美方，該國正處於「崩潰狀態」， 希望美方盡快「開放荷姆茲海峽」。《CNN》報導，巴基斯坦調解人預計伊朗將在未來幾天內提交一份旨在結束戰爭的「修正版」和平方案。
此外，英國國王查爾斯三世 27 日抵達華盛頓，展開為期四天的國是訪問， 查爾斯三世稱美英關係「牢不可破」，同時也坦承雙方之間存在「差異與分歧」。
能源市場方面，阿拉伯聯合大公國宣布 5 月起退出 OPEC，結束 60 多年的成員國身分，加上美伊僵局持續，國際油價維持高檔震盪，布蘭特原油價格突破每桶 111 美元。
美股週二 (28 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 1.07%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.16%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.16%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.54%。
費城半導體族群暗夜降臨。AMD (AMD-US) 下跌 3.41%；博通 (AVGO-US) 下跌 4.39%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.59%；應用材料 (AMAT-US) 重挫 5.87%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.17%；美光 (MU-US) 下跌 3.86%。
台股 ADR 低迷不振。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.12%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.50%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.07%。
企業新聞
儘管 OpenAI 聲明強調業務「全面運轉順利」，企業服務與廣告業務持續成長 ，甲骨文 (ORCL-US) 仍大跌 4.05%，同時，雲端運算公司 CoreWeave (CRWV-US) 重挫 5.83%。
能源股相對抗跌，英國石油公司 (BP-US) 受惠油價上揚，第一季獲利大幅成長，股價升幅約 0.77% 。市場預期，同業雪佛龍與埃克森美孚即將公布的財報也有望受惠。
DA Davidson 給予美光「買入」評級，並設定 1000 美元的目標價，創華爾街新高，美光週二仍收黑 3.86% 至每股 504.29 美元
可口可樂 (KO-US) 因財報優於預期，受惠於低熱量產品與小包裝銷售成長，股價跳升 3.86% 至每股 78.35 美元。
通用汽車 (GM-US) 週二尾盤翻紅，收 1.27% 至每股 78.95 美元，其最新財報獲利優於預期，但電動車 (EV) 領域仍面臨逆風，第一季銷量下滑 19%。
康寧 (GLW-US) 暴跌 8.90% ，主因其第二季展望不如市場預期。該股今年以來已大漲逾 68%，此次回檔也反映高檔修正壓力。
華爾街分析
本週華爾街另一大焦點為科技巨頭財報密集登場，Integrated Partners 投資長 Stephen Kolano 表示，目前市場出現部分獲利了結，投資人對即將公布的財報保持謹慎態度。
Montis Financial 投資長 Dennis Follmer 稱，人工智慧相關需求或資本支出方面若有任何偏差，都可能輕易讓市場對過去一個月的漲幅產生疑慮。
聯準會週二展開為期兩天的利率會議，市場普遍預期本次將維持利率不變，但關注主席鮑爾釋出的政策訊號，特別是在其任期接近尾聲之際。
高盛經濟學家 David Mericle 預期，聯準會會後聲明可能會提及就業市場出現改善、通膨數據回升，但整體政策指引仍將維持不變。決策官員之間預料仍將維持高度共識，僅有一名成員可能持反對立場，與今年 3 月會議情況相近。
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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