鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-04-29 05:55

在 OpenAI 未達新用戶與營收目標的消息傳出後，資金迅速自「賣鏟股」的半導體供應鏈撤出，美股週二 (28 日) 自歷史高點回落，那斯達克指數收黑跌約 0.9%，標普 500 指數回落 0.5%，費半指數挫超 3.5%。

《華爾街日報》報導，OpenAI 在 IPO 前未達部分營收與用戶成長目標，引發投資人對人工智慧投資熱潮是否過度擴張的疑慮，對此，公司緊急出面「滅火」，駁斥相關報導為誇大不實。

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市場亦持續關注地緣政治消息，美國總統川普週二聲稱，伊朗已告知美方，該國正處於「崩潰狀態」， 希望美方盡快「開放荷姆茲海峽」。《CNN》報導，巴基斯坦調解人預計伊朗將在未來幾天內提交一份旨在結束戰爭的「修正版」和平方案。

此外，英國國王查爾斯三世 27 日抵達華盛頓，展開為期四天的國是訪問， 查爾斯三世稱美英關係「牢不可破」，同時也坦承雙方之間存在「差異與分歧」。

能源市場方面，阿拉伯聯合大公國宣布 5 月起退出 OPEC，結束 60 多年的成員國身分，加上美伊僵局持續，國際油價維持高檔震盪，布蘭特原油價格突破每桶 111 美元。

美股週二 (28 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 25.86 點，或 0.05%，報 49,141.93 點。

那斯達克指數下跌 223.30 點，或 0.90%，報 24,663.80 點。

S&P 500 指數下跌 35.11 點，或 0.49%，報 7,138.80 點。

費城半導體指數大跌 372.46 點，或 3.58%，報 10,035.58 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 176.90 點，或 1.08%，報 16,216.84 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 1.07%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.16%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.16%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.54%。

台股 ADR 低迷不振。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.12%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.50%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.07%。

企業新聞

儘管 OpenAI 聲明強調業務「全面運轉順利」，企業服務與廣告業務持續成長 ，甲骨文 (ORCL-US) 仍大跌 4.05%，同時，雲端運算公司 CoreWeave (CRWV-US) 重挫 5.83%。

DA Davidson 給予美光「買入」評級，並設定 1000 美元的目標價，創華爾街新高，美光週二仍收黑 3.86% 至每股 504.29 美元

可口可樂 (KO-US) 因財報優於預期，受惠於低熱量產品與小包裝銷售成長，股價跳升 3.86% 至每股 78.35 美元。

通用汽車 (GM-US) 週二尾盤翻紅，收 1.27% 至每股 78.95 美元，其最新財報獲利優於預期，但電動車 (EV) 領域仍面臨逆風，第一季銷量下滑 19%。

康寧 (GLW-US) 暴跌 8.90% ，主因其第二季展望不如市場預期。該股今年以來已大漲逾 68%，此次回檔也反映高檔修正壓力。

華爾街分析

本週華爾街另一大焦點為科技巨頭財報密集登場，Integrated Partners 投資長 Stephen Kolano 表示，目前市場出現部分獲利了結，投資人對即將公布的財報保持謹慎態度。

Montis Financial 投資長 Dennis Follmer 稱，人工智慧相關需求或資本支出方面若有任何偏差，都可能輕易讓市場對過去一個月的漲幅產生疑慮。

聯準會週二展開為期兩天的利率會議，市場普遍預期本次將維持利率不變，但關注主席鮑爾釋出的政策訊號，特別是在其任期接近尾聲之際。

高盛經濟學家 David Mericle 預期，聯準會會後聲明可能會提及就業市場出現改善、通膨數據回升，但整體政策指引仍將維持不變。決策官員之間預料仍將維持高度共識，僅有一名成員可能持反對立場，與今年 3 月會議情況相近。