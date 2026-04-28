鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-29 04:54

《華爾街日報》週二 (28 日) 報導，OpenAI 傳出未達內部營運目標，此消息引發美股科技股巨震，公司緊急出面「滅火」，最新聲明強調，公司業務「全面運轉順利」，企業服務與廣告業務持續成長，並駁斥相關報導為誇大不實。

OpenAI 在今年稍晚可能推動首次公開募股 (IPO) 之際，卻傳出內部營收與用戶成長未達目標，引發市場對其龐大 AI 投資能否持續支撐的疑慮。

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OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 與財務長 Sarah Friar 週二發表聯合聲明，強調公司在算力投資策略上「完全一致」，並稱相關質疑「荒謬」。發言人也反駁報導為「典型的標題黨」(誇大不實的報導)，強調公司業務「全面運轉順利」。

發言人指出，新功能如廣告與 AI 圖像生成，以及程式開發工具 Codex 的快速成長，皆受惠於大規模算力投資。此外，OpenAI 近期推出新模型 ChatGPT-5.5，並透過取消部分項目 (如 AI 影片應用 Sora 來降低成本)

儘管公司火速澄清，市場再度浮現 AI 投資可能重演 2000 年代初網路泡沫的擔憂，甲骨文 (ORCL-US) 與軟銀 (SFTBY-US) 週二股價分別下挫約 4% 與 12%。

《華爾街日報》週二稍早報導，OpenAI 在多項內部績效指標上出現落差，並面臨競爭對手持續壓縮市場空間的壓力。

目前 OpenAI 面臨多項挑戰，包括：

未達去年底每週 10 億活躍用戶目標

未達年度與多個月營收目標

訂閱用戶流失率問題

報導還寫到，財務長 Sarah Friar 對未來算力支出帶來的資金壓力抱持審慎態度，若營收成長未能同步跟上，財務負擔可能加重。

同時，多項跡象也顯示 OpenAI 正調整擴張節奏。

公司已暫停英國一項資料中心計畫，而原先規劃由 OpenAI 使用的挪威資料中心產能，改由微軟 (MSFT-US) 承租。此外，甲骨文與 OpenAI 先前計畫在德州擴建 AI 資料中心，也因融資進展不順而中止。

面對市場波動，OpenAI 緊急出面「滅火」，合作夥伴也出面穩定預期。