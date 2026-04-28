鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-29 00:30

飲料巨擘可口可樂 (Coca-Cola) 周二 (28 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 4/3) 財報優於市場預期，並上調全年獲利展望，在中東戰事推升能源與原物料成本之際，仍展現需求韌性與產品策略調整成效，帶動股價盤中一度上漲逾 5%。

‌



可口可樂第一季調整後每股盈餘為 0.86 美元，優於市場預估的 0.81 美元；營收達 124.7 億美元，同樣高於預期的 122.4 億美元。公司並將 2026 年全年可比每股盈餘成長預測由原先的 7% 至 8%，上修至 8% 至 9%，維持內增性營收成長 4% 至 5% 的展望。數據顯示，該公司第一季內增性營收成長達 10%，為近五季最佳表現。

圖：可口可樂財報

小包裝與多價格策略奏效 需求韌性支撐成長

在通膨壓力與消費力分化的背景下，可口可樂透過調整產品組合，成功吸引不同消費族群。該公司加強推出單罐與小包裝產品，以降低單次購買價格，滿足預算較緊的消費者，同時亦推出高端產品以吸引較高收入族群。北美市場迷你罐銷量呈現高個位數成長，英國市場則透過推出大型「Superfan」限量包裝帶動銷售。

執行長布勞恩 (Henrique Braun) 表示，目前消費壓力主要集中於低收入族群，公司已強化平價選項以應對需求變化。整體而言，第一季全球四大區域銷量皆成長，總銷量增幅約 3%，優於平均售價 2% 的漲幅，顯示需求動能穩定。此外，消費者對健康飲品需求提升，帶動無糖與低糖產品銷售，其中可口可樂 Zero Sugar 銷量成長 13%，Diet Coke 亦增加 6%。

成本壓力仍在 戰事與原物料變數待觀察

儘管業績表現強勁，成本面壓力仍持續存在。能源價格上漲推高塑膠樹脂 (PET) 與鋁等包裝材料成本，對毛利率造成影響。公司指出，茶與咖啡業務的原物料成本壓力，導致第一季毛利率下滑約 30 個基點。不過，財務長墨菲表示，目前整體成本影響仍屬可控，部分原物料價格已透過避險機制鎖定。

在供應鏈方面，印度市場近期因鋁罐供應受阻，影響部分產品出貨，主因為來自波斯灣的供應延誤。公司預期相關問題將在未來數周內逐步改善。

此外，中東戰事亦對需求與營運帶來不確定性。公司指出，3 月中東地區銷量已出現下滑，未來走勢仍取決於局勢發展。墨菲坦言，目前環境變化快速，尚難精準預測影響程度。