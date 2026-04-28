鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-28 14:10

日本央行以 6 比 3 的投票結果維持基準利率不變，這一結果增加了 6 月份升息的可能性，並推高了日元匯率。

儘管這一結果符合預期，但日銀內部出現多年來罕見的激烈分歧，3 位委員罕見地提議升息。這項被市場解讀為「鷹派維持」(Hawkish Hold) 的決策，反映日銀對中東衝突引發通膨壓力的擔憂。

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投票分歧揭示內部鷹派抬頭

在本次會議中，日銀如外界預期將短期政策利率維持在 0.75%。然而，投票過程呈現 6 比 3 的局勢，這是現任總裁植田和男上任以來最大的內部意見分歧。

3 位投下反對票的委員分別是高田創、田村直樹以及立場轉趨鷹派的中川順子，他們一致提議將利率上調至 1.0%。

這是自 2016 年 1 月日銀實施負利率政策以來，反對票數最多的一次。經濟學家分析，這種分歧強化了日銀推動政策正常化的決心，植田和男已無法忽視內部要求升息的聲音。目前，市場數據顯示，投資者認為日銀在 6 月 16 日會議升息的機率已高達 74%。

通膨上修與經濟增長放緩

日銀在季度展望報告中顯著上調了價格預測，將本財政年度的核心通膨預期上調至 2.8%，並警示通膨有超標風險。報告指出，隨著企業更積極地轉嫁成本，通膨可能在未來數年持續高於 2% 的目標。

與此同時，日銀將本年度的經濟增長預測從 1% 下調至 0.5%。值得注意的是，日銀微調了政策指引的文字描述，從原先「若經濟『改善』將考慮升息」修改為根據經濟「發展」(developments) 來決定，這暗示即使經濟增長放緩，只要通膨壓力持續，日銀仍有空間持續升息。

中東局勢與油價風險的變數

外部地緣政治風險是此次政策維持不變的核心考量。日銀強調，美國與以色列對伊朗的戰爭使政策路徑變得複雜。日本作為石油進口高度依賴國，霍爾木茲海峽的供應中斷或油價飆升將直接衝擊日本物價，並對經濟產生負面影響。

日銀表示，必須「高度關注」中東局勢對金融和外匯市場的衝擊。匯豐銀行首席亞洲經濟學家 Fred Neumann 指出，能源衝擊正在推升通膨並抑制經濟增長，這將迫使日銀在適當時機升息，以防止價格壓力失控。

日元匯率與政府干預警戒

政策聲明公布後，市場反應強烈。由於投資者對近期升息的預期升溫，日元匯率走強，一度觸及 159 兌 1 美元。在此之前，長期疲軟的日元一直徘徊在 160 關口附近，這曾多次促使政府介入干預。