鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今 (28) 日震盪翻黑，挑戰 4 萬點無功而返，外資偏向賣股匯出，新台幣兌美元一度貶逾 1 角，午後貶勢逐漸收斂，終場收在 31.518 元，貶值 5.1 分，中止連 2 升，台北及元太外匯市場總成交值略增至 26.395 億美元。
外資昨天大賣台股 512 億元，今天持續提款約 393 億元，匯市正在消化這兩天大額賣超帶來的結匯需求，新台幣兌美元盤中一度重貶超過 1 角，最低下探 31.586 元，不過，出口商午後陸續進場拋匯，帶動匯價貶勢收斂，以 31.518 元作收。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.34%，主要亞幣普遍走軟，韓元、新加坡幣均貶值 0.2%、日元貶 0.19%、人民幣貶 0.18%、新台幣亦貶 0.16%。
台股今天叩關 4 萬點失利，台積電回檔壓抑大盤走勢，儘管聯發科、台達電等權值股持續走強，但指數仍翻黑，收在全日最低 39521.73 點，下跌 94.9 點。
本周是全球超級央行周，包括聯準會 (Fed) 、日本銀行 (BoJ)、歐洲央行 (ECB) 等，將陸續舉行利率決策會議，市場普遍預期，聯準會將維持利率不變，因伊朗戰爭帶來的經濟不確定性升高。此外，隨著參議院可能很快確認華許出任主席，本周 FOMC 會議將是鮑爾最後一次主持，預期他會傾向將政策轉向的決定留給繼任者。