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本周是全球超級央行周，包括聯準會 (Fed) 、日本銀行 (BoJ)、歐洲央行 (ECB) 等，將陸續舉行利率決策會議，市場普遍預期，聯準會將維持利率不變，因伊朗戰爭帶來的經濟不確定性升高。此外，隨著參議院可能很快確認華許出任主席，本周 FOMC 會議將是鮑爾最後一次主持，預期他會傾向將政策轉向的決定留給繼任者。