鉅亨網新聞中心 2026-04-29 13:40

影石創新 (688775-CN)28 日發佈 2025 年全年及 2026 年第一季度業績報告，數據顯示公司正處於高速擴張期。2025 年影石實現營收 97.41 億元人民幣，同比增長 74.76%；2026 年第一季度營收達 24.81 億元，同比增長 83.11%。在短短三年內，影石的營收規模擴張近 3 倍，複合增長率超過 63%。

大舉投入AI研發 轉型影像生態構建者 影石創新2025年營收飆升逼近百億(圖:shutterstock)

戰略研發致利潤承壓

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儘管營收創下歷史新高，影石的利潤指標在短期內面臨下行壓力。2025 年歸母淨利潤為 9.29 億元，同比下降 6.62%；2026 年第一季度淨利潤則為 8462 萬元，同比下降 52.02%。影石創始人劉靖康在股東信中坦言，這主要是受到存儲元器件漲價、市場競爭加劇，以及高強度研發投入的影響。

劉靖康強調，短期利潤的主動調整旨在換取長期业绩。2025 年公司研發投入達 15.3 億元，同比近乎翻倍，規模甚至超過此前三年的總和；2026 年首季研發投入持續攀升至 4.65 億元，增幅達 101%。這些資金正被用於定制開發三款芯片，並佈局無人機、雲台相機、無線領夾麥克風等新品類。

邁向「攝影機器人」與 AI 生態

影石正加速從單純的硬體生產商轉型為影像生態構建者。劉靖康首次提出了打造全自動「攝影機器人」的技術願景。他認為，相機硬體、影像算法與雲台技術構成了機器的「軀幹」，而未來的核心競爭力在於由 AI 算法與定制芯片組成的「AI 大腦」。

目前，影石的 AI 技術已在產品端展現成效，AI 剪輯用戶導出率已提升至近 50%。此外，公司也正與多家具身智能企業合作，利用其全景視覺技術協助模型開發，使全景相機有望成為該產業的基礎建設。

AI 提效與市場滲透

在企業內部管理上，影石已實現顯著的「人機協同」。數據顯示，2026 年第一季度影石約有 43% 的應用代碼由 AI 生成。在客服環節，2025 年超過一半的線上需求由 AI 承接，節省成本超千萬元。