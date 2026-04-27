鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-27 15:52

全球 AI 算力需求全面爆發遇上供應鏈重組的關鍵時刻，泰國正成為 PCB 產業下一波高階製造的重要據點。同時，由台灣、香港及泰國 PCB 業界最新發表的調查報告指出，全球 PCB 市場在 AI 基礎設施投資帶動下持續成長，2025 年市場規模預計達 924 億美元；展望 2026 年，更可望進一步攀升至 1137 億美元，年成長率達 23.1%。

此一報告並指出，AI 算力需求正成為推升全球 PCB 產業成長的主要動能，並加速高階製造與供應鏈重組，為泰國產業與經濟帶來新一波成長契機。

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同時，從泰國 PCB 產業發展軌跡來看，近年已有超過 60 家 PCB 製造商進駐，當地正逐步朝高值化製造據點邁進，並持續承接 AI 伺服器、高階通訊與汽車電子等應用需求。其中，汽車電子應用占比達 31%，位居各應用領域之首，顯示泰國既有汽車產業聚落優勢持續發揮。另一方面，隨近年超過百家 PCB 產業鏈投資逐步落地，AI 伺服器與通訊需求升溫，也推動泰國 PCB 產品結構朝高階多層板（47%）與高密度連接板（HDI，23%）等高值化方向發展。

由台灣電路板協會（TPCA）與泰國電路板協會（THPCA）今 (27) 日在曼谷共同主辦「2026 泰國 PCB 產業高峰會」，會中發布《AI 浪潮與地緣政治交會下的泰國 PCB 產業機會》，提出以上產業趨勢報告，聚焦工作證申辦、人才培育、基礎設施及產業政策等落地關鍵議題。

TPCA 指出，隨著產業布局逐步落地，泰國 PCB 產業下一階段的重點，已不再只是擴產，而在於加快推動高階製造生態系建構。未來競爭力將取決於供應鏈在地化、人才培育與相關配套能否持續完善。TPCA 也將持續與 THPCA、BOI、IEAT、NXPO、TECO 等規劃更多元的專業人才培育合作平台，協助將政府資源能挹注於企業當中，攜手扶持 PCB 產業鏈，提升培養泰國人才專業能力。

本次高峰會定位為「層峰戰略對話平台」，並獲香港線路板協會（HKPCA）與中國電子電路行業協會（CPCA）支持，匯聚來自中港台三地及泰國近 60 位產業領袖與代表與會交流。包括 BOI、IEAT、NXPO 等官方單位，同時派代表出席，顯示泰國官方對 PCB 產業發展與國際合作高度重視。

TPCA 指出，本次高峰會的重要亮點之一，是由 TPCA 攜手 THPCA 及 HKPCA 共同完成的《AI 浪潮與地緣政治交會下的泰國 PCB 產業機會》調查報告。報告呈現中、港、台、泰 PCB 產業對泰國投資布局、供應鏈在地化及人才發展等議題的共同關注。這不僅提升了報告的代表性，也凸顯在全球產業重組下，亞洲 PCB 產業正朝向更緊密的區域協作發展。

根據報告數據，全球 PCB 市場在 AI 基礎設施投資帶動下持續成長，2025 年市場規模預計達 924 億美元；展望 2026 年，更可望進一步攀升至 1137 億美元，年成長率達 23.1%。報告指出，AI 算力需求正成為推升全球 PCB 產業成長的主要動能，並加速高階製造與供應鏈重組，為泰國產業與經濟帶來新一波成長契機。

面對人才瓶頸，TPCA 於當日下午續辦「台泰人資同業聯誼暨產學交流會」，進一步就產學合作、人才培訓與在地供給機制交換意見。此次交流亦聚焦如何回應當前工程／製程、設備維護與研發等關鍵職能的人才缺口，強化泰國 PCB 產業的長期發展基礎。

此一報告並指出，泰國 PCB 產業雖快速擴張，但整體生態系仍有待完善。目前有 46% 的業者在地採購比例低於 20%，顯示在地供應鏈整合仍待加強，在高峰會的產官對話環節中，與會產業代表聚焦四項關鍵議題。首先在機制優化上，建議將急件工作證有效期延長至 60-90 天，並允許抵泰前在台申請，以利關鍵製程順利投產。其次，針對人才缺口，呼籲政府支持產學合作專班與實習制度，並補助企業培訓計畫。

同時，在基礎設施方面，隨高階製造需求增加，穩定的電力、綠能及水資源處理能力是確保穩定營運的重要基礎。最後，業界提出泰國發展半導體的政策方向下，須先確保 PCB 產業鏈的健全發展，將為泰國科技發展奠定堅實根基，故齊聲呼籲泰國政府將 PCB 納入國家級關鍵發展產業，強化政策對 PCB 產業的支持，以進一步推升泰國在全球 AI 供應鏈中的競爭力。